Ιαπωνία-σεισμός: «Σημαντικός» αριθμός ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο σε εμπορικό κέντρο που υπέστη ζημιές

«Σημαντικός αριθμός» ανθρώπων βρήκαν τον θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση εάν υπάρχουν θύματα στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για «πολλούς ανθρώπους» που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό.

Επίσης νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε δηλώσει στο AFP ότι είχε λάβει αναφορές για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall της πόλης Κουμαμότο.

Παράλληλα όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo,ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Σύμφωνα, δε, με τη δημόσια τηλεόραση NHK, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ενώ σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) δήλωσε ότι η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας τον ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ούτε έχουν ανακύψει ζητήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο.

«Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση», δήλωσε ο οργανισμός σε ανάρτηση στο Χ.