Η UEFA απέρριψε αίτημα αγγλικών συλλόγων για αύξηση των παικτών στο Champions League

Champions League: Πέρασαν στα playoffs Σίτι και Παρί, μεγάλη πρόκριση της Μπενφίκα με γκολ του Παυλίδη

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «The Guardian», η UEFA απέρριψε το αίτημα συλλόγων της Premier League, προκειμένου ν’ αυξηθεί ο αριθμός των παικτών που επιτρέπεται να αγωνισθούν στο Champions League.
 
Προ ημερών, έγινε γνωστό ότι αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι ήθελαν την αύξηση των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών σε 28 από την επόμενη σεζόν, έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στο πιο έντονο πρόγραμμα αγώνων και να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Ωστόσο, αυτή η πρόταση, που τέθηκε σε συνεδρίαση της επιτροπής αγώνων συλλόγων τον περασμένο μήνα, τελικά δεν υιοθετήθηκε. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν χωρίς τροποποίηση, διατηρώντας το τρέχον όριο των 25 παικτών, έναν κανόνα που ισχύει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Αυτή η απόρριψη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη αντίθεση αρκετών ισπανικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αυτοί οι σύλλογοι φοβούνται ότι οι αγγλικοί σύλλογοι, που ήδη κυριαρχούν οικονομικά, θα χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερες ομάδες για να ενισχύσουν περαιτέρω το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 
 

Το πρόγραμμα των playoffs: Ξεκίνημα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των Playoffs που θα κρίνουν...
Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Να συμβάλουν όλοι στην ομαλή έναρξη – Δεν αρμόζουν φαινόμενα «δήθεν αγανακτισμένων πολιτών» – Τι αναφέρει για την αίθουσα

Σε παρέμβαση για τη δίκη για τα Τέμπη προχώρησε την Τρίτη...
25η Μαρτίου 2026: Νιάτα και υπερηφάνεια στην μαθητική παρέλαση στην Αθήνα [Φωτογραφίες και Βίντεο]

Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό...
Εντυπωσιασμένος από την πρόοδο του Fly over στη Θεσσαλονίκη o Μητσοτάκης: Μια τελείως διαφορετική πόλη από πλευράς υποδομών

Εντυπωσιασμένος από τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Fly over...
Ιράν: Ποιος είναι ο «σκληροπυρηνικός» Μοχαμάντ Ζολγκάντρ που διορίστηκε διάδοχος του Αλί Λαριτζανί

Το Ιράν όρισε την Τρίτη (24/03) έναν πρώην διοικητή των Φρουρών...

