Η UEFA απέρριψε αίτημα αγγλικών συλλόγων για αύξηση των παικτών στο Champions League

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «The Guardian», η UEFA απέρριψε το αίτημα συλλόγων της Premier League, προκειμένου ν’ αυξηθεί ο αριθμός των παικτών που επιτρέπεται να αγωνισθούν στο Champions League.



Προ ημερών, έγινε γνωστό ότι αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι ήθελαν την αύξηση των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών σε 28 από την επόμενη σεζόν, έτσι ώστε να προσαρμοσθούν στο πιο έντονο πρόγραμμα αγώνων και να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Ωστόσο, αυτή η πρόταση, που τέθηκε σε συνεδρίαση της επιτροπής αγώνων συλλόγων τον περασμένο μήνα, τελικά δεν υιοθετήθηκε. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν χωρίς τροποποίηση, διατηρώντας το τρέχον όριο των 25 παικτών, έναν κανόνα που ισχύει εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Αυτή η απόρριψη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη αντίθεση αρκετών ισπανικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλης και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αυτοί οι σύλλογοι φοβούνται ότι οι αγγλικοί σύλλογοι, που ήδη κυριαρχούν οικονομικά, θα χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερες ομάδες για να ενισχύσουν περαιτέρω το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

