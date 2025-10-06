Τζίνα Αλιμόνου: Μερικοί άνθρωποι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι μια σχέση τελειώνει οριστικά, συνεχίζουν να επιστρέφουν έστω σαν φίλοι σε μια πρώην τους και κάποια στιγμή απλά χάνουν τον έλεγχο και περνάνε στην αντίπερα όχθη.

Η Τζίνα Αλιμόνου το βίωσε αυτό το Σάββατο σε ένα διπλό επεισόδιο που είχε ως κατάληξη την προσαγωγή του πρώην συντρόφου της για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, που ξεκίνησε με μια επίσκεψη του στην κατοικία της.

«Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω χωρίσει εδώ και επτά μήνες» λέει στο protothema.gr «αλλά όταν ήρθε να με δει μετά από τηλεφώνημα που μου έκανε τον δέχτηκα με κάποια επιφύλαξη. Στην αρχή ήταν ήρεμος, συζητάγαμε κανονικά, αλλά κάποια στιγμή ανέβηκαν οι τόνοι από την πλευρά του».

Προκειμένου να ηρεμήσει η Αλιμόνου έφυγε για κάποιες ώρες από το σπίτι της και πήγε σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ επικοινώνησε τόσο με την αδερφή, όσο και με τον πατέρα του πρώην συντρόφου της.

«Κατάλαβα ότι μόνο αυτοί θα τον έπειθαν να φύγει από το σπίτι μου και πράγματι όταν επέστρεψα αυτό έκανε χωρίς να υπάρξει κάποιο επεισόδιο» επισημαίνει η ηθοποιός και πρώην μοντέλο για τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου. «Ευτυχώς άκουσε την αδερφή του και τον πατέρα του, έφυγε και πραγματικά έπεσα για ύπνο θεωρώντας ότι ηρέμησε».

Η επιστροφή και το επεισόδιο

Η ίδια θεώρησε το συμβάν λήξαν όμως ο πρώην σύντροφος της που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων, είχε τελικά αντίθετη άποψη και επέστρεψε τα ξημερώματα ξανά στην κατοικία της.



«Όταν γύρισε, δεν τον άφησα να μπει στο σπίτι και αυτό μάλλον τον εκνεύρισε, γιατί άρχισε να φωνάζει» τονίζει η Τζίνα «οπότε άρχισα να νιώθω ότι η κατάσταση ξεφεύγει, γιατί δεν ηρεμούσε με τίποτε. Τότε έγινε ότι έγινε. Χειροδίκησε και με έσπρωξε ενώ έβριζε γι’ αυτό και φώναξα σε μια φίλη γειτόνισσα να ειδοποιήσει την αστυνομία».

Μετά το τηλεφώνημα το περιπολικό ήρθε σε λίγα μόλις λεπτά και οι δυο πρώην οδηγήθηκαν στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής, με τον άνδρα να κατηγορείται τελικά για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ η κυρία Αλιμόνου επέστρεψε σπίτι της.

«Εγώ πίστεψα ότι θα του γινόταν μια απλή σύσταση. Δεν περίμενα ότι θα τον κρατούσαν και όπως τους είπα δεν θέλω να κινηθώ νομικά εναντίον του, αλλά με τον νέο νόμο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στεναχωριέμαι γιατί έχει χάσει πρόσφατα ένα πολύ δικό του πρόσωπο και πιστεύω ότι όλο αυτό τον έχει επηρεάσει στη συμπεριφορά του».

Η ίδια είναι ήρεμη μετά από αυτό το επεισόδιο, αλλά δεν μετάνιωσε για την κίνηση της να καλέσει την αστυνομία. «Παρόλο που δεν ήθελα να κρατηθεί, αλλά απλά να του γίνουν συστάσεις, θεωρώ ότι η κίνηση που έκανα ίσως βοηθήσει άλλες γυναίκες που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να μην φοβούνται να πράξουν το αυτονόητο, να ζητήσουν δηλαδή βοήθεια».

Ανεξάρτητα με την διαδικασία του αυτοφώρου η Τζίνα Αλιμόνου δεν θα ζητήσει περιοριστικά μέτρα για τον πρώην σύντροφο της.

«Θεωρώ ότι μετά από όσα έγιναν, δεν θα επιδιώξει να με συναντήσει ξανά. Ακόμη και τότε που ήμασταν μαζί είχε κάποιες μικρές εκρήξεις, ίσως επειδή ήταν πιεσμένος από μια απώλεια που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Του είχα πει να κάνει κάτι γι’ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το έκανε κι εγώ όταν κατάλαβα ότι πιέζομαι από την συμπεριφορά του, έφυγα από την σχέση».