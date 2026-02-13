Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τουριστική περίοδος και ο ρόλος του Λιμενικού στο επίκεντρο – Τι συζήτησαν Βάλλης και Κοντιζάς

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου μεταξύ του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κ. Τρύφωνα Κοντιζά, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου εν όψει της νέας τουριστικής και ναυτικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, μεταξύ των οποίων:

  • Οι έλεγχοι σχετικά με τη χρήση μικρών σκαφών και βαρκών χωρίς την απαιτούμενη άδεια χειριστή.
  • Οι αποστάσεις και τα όρια ταχύτητας ενόψει της νέας σεζόν, με έμφαση στην αυστηρή τήρηση των κανονισμών.
  • Την τήρηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας και τις αποστάσεις ασφαλείας, και συγκεκριμένα σε στενά, περάσματα και θαλάσσιους διαύλους.
  • Στους διαύλους των Σπετσών, του Πόρου, του Πόρτο Χελίου και της Ύδρας εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό της ταχύτητας και την ασφαλέστερη διέλευση των σκαφών.
  • Η τοποθέτηση φωτεινών σημαδούρων και τσαμαδούρων σε ξέρες, βραχονησίδες και επικίνδυνα σημεία, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επερχόμενες σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία περί θαλάσσιας ασφάλειας, οι οποίες αναμένεται να περιλαμβάνουν αυστηρότερες κυρώσεις, εντατικοποίηση των ελέγχων και εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας δραστηριότητας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο πλευρών για συνεχή διάλογο και συντονισμό ενεργειών με στόχο ένα ασφαλέστερο και ποιοτικότερο θαλάσσιο περιβάλλον.  Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, κ. Τρύφωνας Κοντιζάς, τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την εφαρμογή των μέτρων και τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ασφάλειας για όλους τους χρήστες της θάλασσας.

