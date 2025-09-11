Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
26.6 C
Athens
type here...
TIPS

Η συσκευή που καίει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα: Ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Δεν είναι λίγες οι ηλεκτρικές συσκευές που όσο και αν βολεύουν στη χρήση τους και μας έχουν κάνει τη ζωή πιο εύκολη ταυτόχρονα ανεβάζουν το κόστος του ρεύματος κατά πολύ, καθώς καίνε πάνω από το κανονικό.

Μια απ’ αυτές μάλιστα καίει όλο το 24ωρο, χωρίς να τη χρησιμοποιούμε τόσο και ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη.

Σύμφωνα, με όσα αναφέρει και ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρίας ενέργειας, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι αυτό που συχνά περνάει απαρατήρητος από πολλούς, ενώ δεν θα έπρεπε.

«Η συσκευή που βλέπω να κοστίζει περισσότερο στους ανθρώπους σε φανταστική ενέργεια; Ο φούρνος μικροκυμάτων. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν έχουν ιδέα ότι ο φούρνος μικροκυμάτων τους καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και όταν δεν ζεσταίνουν τα περισσεύματα», αναφέρει ο Gilgan, προτρέποντας να τους βγάζουμε από την πρίζα αφού ζεστάνουμε το φαγοτό μας.

Συγκεκριμένα, οι φούρνοι μικροκυμάτων διατηρούν τα εσωτερικά κυκλώματα σε λειτουργία και οι ψηφιακές οθόνες είναι συνεχώς αναμμένες

Ένας φούρνος μικροκυμάτων που βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής καταναλώνει περίπου 4 βατ ανά ώρα. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 35 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Ίσως να φαίνεται αμελητέο, αλλά αν υπολογίσετε τη συνολική κατανάλωση όλων των ηλεκτρικών συσκευών που παραμένουν σε αναμονή, όπως καφετιέρες, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, αποκωδικοποιητές και φορτιστές, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έως και το 10% του μηνιαίου λογαριασμού ρεύματος οφείλεται σε αυτή τη λεγόμενη «ενέργεια φάντασμα»

Ροή Ειδήσεων

MEDIA

Αγγελική Νικολούλη: Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει δυναμικά – Δείτε το νέο τρέιλερ της εκπομπής

0
Ραντεβού ξανά στο MEGA δίνει και φέτος η Αγγελική...
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο σιδηρόδρομο – Ποια δρομολόγια καταργήθηκαν και ποια τροποποιήθηκαν

0
Σε εξέλιξη η 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών της Hellenic...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Περίπου 2.000 Έλληνες στον μεγάλο ημιτελικό κάνουν «γαλανόλευκη» τη Ρίγα

0
Eurobasket 2025: Η Εθνική Ελλάδας, έκανε ξανά το «θαύμα»...
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΜΕ: Πρόγραμμα στάσεων εργασίας από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

0
Για σχεδόν δύο μήνες, ανακοίνωσε η ΟΛΜΕ, πρόγραμμα στάσεων...
LIFE & STYLE

H Oλυμπία Χοψονίδου ποζάρει στη Ρίγα με το minimal look που δεν αποτυγχάνει ποτέ

0
Η Ολυμπία Χοψονίδου βρίσκεται στη Ρίγα για να στηρίξει...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group