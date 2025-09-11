Δεν είναι λίγες οι ηλεκτρικές συσκευές που όσο και αν βολεύουν στη χρήση τους και μας έχουν κάνει τη ζωή πιο εύκολη ταυτόχρονα ανεβάζουν το κόστος του ρεύματος κατά πολύ, καθώς καίνε πάνω από το κανονικό.

Μια απ’ αυτές μάλιστα καίει όλο το 24ωρο, χωρίς να τη χρησιμοποιούμε τόσο και ανεβάζει τον λογαριασμό στα ύψη.

Σύμφωνα, με όσα αναφέρει και ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρίας ενέργειας, ο φούρνος μικροκυμάτων είναι αυτό που συχνά περνάει απαρατήρητος από πολλούς, ενώ δεν θα έπρεπε.

«Η συσκευή που βλέπω να κοστίζει περισσότερο στους ανθρώπους σε φανταστική ενέργεια; Ο φούρνος μικροκυμάτων. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν έχουν ιδέα ότι ο φούρνος μικροκυμάτων τους καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και όταν δεν ζεσταίνουν τα περισσεύματα», αναφέρει ο Gilgan, προτρέποντας να τους βγάζουμε από την πρίζα αφού ζεστάνουμε το φαγοτό μας.

Συγκεκριμένα, οι φούρνοι μικροκυμάτων διατηρούν τα εσωτερικά κυκλώματα σε λειτουργία και οι ψηφιακές οθόνες είναι συνεχώς αναμμένες

Ένας φούρνος μικροκυμάτων που βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής καταναλώνει περίπου 4 βατ ανά ώρα. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 35 κιλοβατώρες τον χρόνο.

Ίσως να φαίνεται αμελητέο, αλλά αν υπολογίσετε τη συνολική κατανάλωση όλων των ηλεκτρικών συσκευών που παραμένουν σε αναμονή, όπως καφετιέρες, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, αποκωδικοποιητές και φορτιστές, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έως και το 10% του μηνιαίου λογαριασμού ρεύματος οφείλεται σε αυτή τη λεγόμενη «ενέργεια φάντασμα»