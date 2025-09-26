Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2025
26.4 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».

Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, ανήρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν γράφοντας πως θα είναι «για πάντα εδώ».

Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

0
Έκτακτο δελτίο καιρού: Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ,...
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς έγινε η τραγωδία με το νεκρό 4χρονο που παρασύρθηκε από το όχημα του πατέρα του

0
Κρήτη: Ανείπωτος ο πόνος για την άδικη απώλεια ενός...
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

0
Ηγουμενίτσα: Ένα αγοράκι μόλις 11 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο...
MEDIA

Κανάλια: «Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

0
Κανάλια: Τρεις εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που...
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες – Τι μισθό λάμβανε

0
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την 62χρονη από τη Βοιωτία...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group