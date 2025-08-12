Η Τζένιφερ Άνιστον σπάνια αναφέρεται στο γνωστό «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί. Ωστόσο, η σταρ των «Friends» προχώρησε σε ειλικρινείς δηλώσεις σχετικά με το θέμα τη Δευτέρα στο Vanity Fair.

«Ήταν… μια τόσο ευάλωτη περίοδος», αποκάλυψε η ίδια. «Η δημοσιογραφία τότε έμοιαζε περισσότερο με άθλημα.»

Η 56χρονη ηθοποιός, και ο Πιτ, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2000, για να χωρίσουν το 2005 — την ίδια χρονιά που ο Πιτ γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. and Mrs. Smith». Η σχέση του Πιτ με την Τζολί κράτησε έως το 2016, όταν εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.

Αναπολώντας τη φρενίτιδα των ταμπλόιντ που ακολούθησε το περίφημο «ερωτικό τρίγωνο», η Άνιστον εξομολογήθηκε: «Υπάρχει σαφώς ένα είδος μετατραυματικού στρες που έχουμε όλοι, γι’ αυτό τέτοιες [συνεντεύξεις] με τρομάζουν.»

Η πρωταγωνίστρια του «Morning Show» πρόσθεσε: «Πώς θα παρερμηνεύσουν τα λόγια μου ή θα πάρουν κάτι έξω από το πλαίσιο; Και μια φράση πια…»

Τα χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ, η προσωπική ζωή της Άνιστον βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο, με συνεχείς εικασίες σχετικά με το αν επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά.

«Ήταν τόσο συναρπαστικό ανάγνωσμα για τους ανθρώπους. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ», σημείωσε με παράπονο.

«Είναι κρίμα που συνέβη, αλλά συνέβη. Και το πήρα πολύ προσωπικά.»

Το Vanity Fair αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο ως «τα χρόνια του ερωτικού τριγώνου».

Η ηθοποιός του «Along Came Polly» αποκάλυψε πως η συμβουλή που έδινε στον εαυτό της τότε ήταν: «Απλά σήκω πάνω μόνη σου και προχώρα, κορίτσι.»

Αναφορικά με την αδιάκοπη παρουσία της στα ταμπλόιντ εκείνης της εποχής, η Άνιστον παραδέχτηκε: «Δεν είχα αρκετή ψυχική αντοχή για να μη με επηρεάζει.»

Στο ίδιο πνεύμα, συμπλήρωσε: «Είμαστε άνθρωποι, αν και κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Νομίζουν “Το υπέγραψες, οπότε το δέχεσαι.” Αλλά πραγματικά δεν το υπέγραψα αυτό.»

Μετά τον Πιτ, η Άνιστον είχε σχέσεις με τους Τζον Μέιερ και Βινς Βον, πριν τη γνωριμία της με τον Τζάστιν Θίερου. Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2011, ενώ παντρεύτηκε το 2015. Το 2018 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους και ολοκλήρωσαν ένα «πολύ ήπιο» διαζύγιο.

Ο Πιτ από την πλευρά του παντρεύτηκε την Τζολί το 2014. Μαζί έχουν τρία βιολογικά παιδιά — τη Σάιλο, 19 ετών, και τα δίδυμα Νόξ και Βιβιέν, 17 — καθώς και τρία υιοθετημένα — τον Μάντοξ, 24, τον Πάξ, 21, και τη Ζάχαρα, 20.

Το 2016, η Τζολί έθεσε τέλος στο γάμο τους, ύστερα από ένα φερόμενο περιστατικό σε αεροπλάνο παρουσία και των έξι παιδιών τους.

Ο Πιτ ερευνήθηκε αλλά δεν ασκήθηκαν διώξεις, ενώ θεωρείται ότι έχει απομακρυνθεί από τα παιδιά του.

Τα επόμενα χρόνια, το πρώην ζευγάρι αναλώθηκε σε δικαστικές μάχες για την κηδεμονία και την περιουσία.

Τελικά, στις 30 Δεκεμβρίου 2024, ο δικηγόρος της Τζολί ανακοίνωσε πως κατέληξαν σε συμφωνία, πέντε χρόνια μετά την οριστική διακοπή του γάμου τους.

Από το 2022, ο Πιτ έχει συνδεθεί ερωτικά με την Ινές ντε Ραμόν, ενώ η Άνιστον μιλά πλέον πιο ανοιχτά για την εικόνα της στα μέσα ενημέρωσης.

Σε συνέντευξη του 2021 στο Hollywood Reporter, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Παλιά τα έπαιρνα όλα πολύ προσωπικά — τις φήμες για εγκυμοσύνη και το όλο “Α, διάλεξε την καριέρα αντί για τα παιδιά” κλισέ. Είναι σαν να λένε, “Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει προσωπικά, ιατρικά, γιατί δεν μπορώ… μπορώ να κάνω παιδιά;” Δεν ξέρουν τίποτα, και ήταν πραγματικά άσχημο.»

Τον Νοέμβριο του 2022, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη γονιμοποίηση in vitro και την υπογονιμότητα.

Το 2023 αποκάλυψε πως ο Άνταμ Σάντλερ της στέλνει λουλούδια κάθε Ημέρα της Μητέρας.

Η Άνιστον δεν έχει γράψει ακόμη απομνημονεύματα, αλλά έχει πει πως θα το κάνει κάποια στιγμή, όταν έχει «περισσότερα» να μοιραστεί.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές της στα «Friends» «πένθησαν» τον Μαθιου Πέρι πολύ πριν από τον θάνατό του το 2023.