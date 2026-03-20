Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
10 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν – Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διδάσκει παρά τις φήμες για την υγεία του [βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με φόντο την αγωνία για την εμφάνιση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι το πρώτο βίντεο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά σε ομάδα μαθητών.

Το Ιρανικό Ραδιοτηλεοπτικό Ίδρυμα (IRIB) δήλωσε ότι το υλικό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά.

Ωστόσο, το IRIB δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε γυρίστηκε το βίντεο, κάτι που εγείρει υποψίες ότι μπορεί να πρόκειται για αρχειοθετημένο υλικό. Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να απευθύνεται στους μαθητές στα αραβικά.

Ο 56χρονος κληρικός ανέλαβε τον ρόλο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, από επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά αυτό, παραμένει εκτός δημόσιου βίου από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις φήμες για την υγεία του.
https://www.youtube.com/embed/nrdlnDzB1Sg

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι κατά τις επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή της συζύγου και του παιδιού του, ενώ τα αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι είναι «παραμορφωμένος» και ενδέχεται να βρίσκεται σε κώμα. Ένα καταλανικό μέσο από το Κατάρ ισχυρίστηκε ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται στη Μόσχα για θεραπεία και ανάρρωση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης αμφισβήτησε την κατάσταση του Χαμενεΐ, λέγοντας την προηγούμενη εβδομάδα: «Δεν ξέρουμε… αν είναι νεκρός ή όχι. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής… κανείς δεν τον έχει δει, κάτι ασυνήθιστο».

Παρά την απουσία του από τη δημόσια ζωή, ο Ανώτατος Ηγέτης απηύθυνε έκκληση για εθνική ενότητα και δήλωσε ότι η ζωτική παγκόσμια αρτηρία του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να παραμένει κλειστή για να ασκήσει πίεση στους εχθρούς του Ιράν.

Την Τετάρτη, σε γραπτό μήνυμα, δήλωσε ότι οι δολοφόνοι του αρχηγού ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, «θα πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτό».

«Χωρίς αμφιβολία, η δολοφονία ενός τέτοιου προσώπου αποδεικνύει τη σημασία του και το μίσος που τρέφουν εναντίον του οι εχθροί του Ισλάμ», δήλωσε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram την ημέρα της κηδείας του Λαριτζανί στην Τεχεράνη.

«Κάθε σταγόνα χυμένου αίματος έχει κόστος, και οι εγκληματίες που δολοφόνησαν αυτούς τους μάρτυρες θα πρέπει σύντομα να το πληρώσουν», πρόσθεσε.

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group