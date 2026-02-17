Η Πέμπτη των καθημερινών «ηρώων» – Η ΠΕΠΙΕΘ κόβει την πίτα, ο Βάλλης κάνει απολογισμό και χαράζει την επόμενη ημέρα

Σε εορταστικό κλίμα της χρονιάς, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) , και ο πρόεδρός της Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης σας προσκαλούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Η πρώτη μεγάλη εκδήλωση της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στο CHOIX WINE CONCEPT STORE by CAVA HALARI στον Πειραιά, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου με υψηλές προσδοκίες και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση για το ελληνικό yachting.

Με ανανεωμένη δυναμική και σαφή προσανατολισμό απέναντι στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας χρονιάς με υψηλές προσδοκίες για την Ένωση και το ελληνικό yachting.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με τη Γενική Συνέλευση και τον απολογισμό της προηγούμενης τριετίας, με επίκεντρο τα ανοιχτά ζητήματα και τις νέες συνεργασίες.

Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας σε γιορτινή ατμόσφαιρα, με μια ξεχωριστή τελετή βραβεύσεων. Η Ένωση θα τιμήσει όχι μόνο πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τις πρωτοβουλίες και τη συμβολή τους στον χώρο της ναυτιλίας και του yachting, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που με το έργο, την προσφορά και το ήθος τους αποτελούν φωτεινά παραδείγματα κοινωνικής ευθύνης.

Το μήνυμα είναι διπλό και ξεκάθαρο: η ναυτιλία δεν είναι μόνο αριθμοί, επενδύσεις και δείκτες ανάπτυξης· είναι πρωτίστως οι άνθρωποί της. Είναι εκείνοι που εργάζονται με συνέπεια και επαγγελματισμό στη θάλασσα, αλλά και εκείνοι που προσφέρουν αθόρυβα στην κοινωνία.

Με την καθοδήγηση του Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη, η Ένωση ενισχύει τη φωνή των επαγγελματιών της θάλασσας και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των πληρωμάτων στην ποιότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Σε μια περίοδο όπου ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, η στήριξη όσων βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή αποτελεί πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Σε μια χώρα ταυτισμένη με τη θάλασσα, η Ένωση δηλώνει παρούσα, διεκδικώντας θεσμικές λύσεις και βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον του κλάδου.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026

Λεωφ. Αθηνών – Πειραιώς 54, Πειραιάς

CHOIX WINE CONCEPT STORE by CAVA HALAR

Ώρα προσέλευσης : 17:00

Ώρα έναρξης συνέλευσης 17:30 μ.μ – 18:30 μ.μ

Ώρα έναρξης εκδήλωσης 19:00 μ.μ – 21:00 μ.μ