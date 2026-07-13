Η Ντόρτμουντ συμφώνησε με τον Καρέτσα για πέντε χρόνια

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνει το Βέλγιο και την Γκενκ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, με την οποία συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από δύο εντυπωσιακές σεζόν στο Βέλγιο, καθώς σημείωσε τρία γκολ και «μοίρασε» 18 ασίστ σε 49 αγώνες την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με το «Sky Germany», η διοίκηση της Ντόρτμουντ έχει συμφωνήσει με την Γκενκ στα 35 εκατ. ευρώ και τις επόμενες ημέρες, ο Καρέτσας θα ταξιδέψει στην Βεστφαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μπορούσια, όπως σχετικά επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Ολε Μποκ.