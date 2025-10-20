Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Η Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου – «Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά», της έγραψαν

Newsroom
Newsroom

Η Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, έχει δείξει πολλές φορές ότι έχει έμφυτη καλλιτεχνική φλέβα. Αν και η μουσική την κέρδισε από μικρή, η ίδια έχει επιλέξει να αφιερωθεί στις σπουδές της στην υποκριτική, φοιτώντας σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Η 21χρονη, που έχει εντυπωσιάσει κατά καιρούς με τη φωνή και την ερμηνευτική της ωριμότητα, την οποία έχει επαινέσει και η μητέρα της δημόσια, δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο Instagram, όπου τραγουδά το κομμάτι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Δείτε τη Μελίνα Νικολαΐδη να τραγουδάει α καπέλα:

