Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Αντώνης βρίσκει παρηγοριά στη Μαρουσώ

Οι ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς» βρίσκονται αντιμέτωποι με αποφάσεις, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους. Την ερχόμενη εβδομάδα, τα επεισόδια θα είναι καθηλωτικά και οι εξελίξεις καταιγιστικές.

Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου στις 23:00
Ο Αντώνης κατηγορεί την Ερωφίλη για την απώλεια του μωρού κι η Αλεξάνδρα τον βάζει στη θέση του. Ο Κωνσταντίνος μιλάει στον Κουράκο για το συμβάν με την Ισμήνη και τη νοσηλεύτρια κι αυτός θορυβείται, αλλά ο Λυκούργος τον παρακαλεί να το αποσιωπήσουν και δεσμεύεται να έχει ο ίδιος τον νου του στην κόρη του. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα κι αποφασίζει να της στήσει παγίδα, προκειμένου να μάθει αν τον απατάει.

Ο Κουράκος κι η Αριάδνη ξαγρυπνούν πάνω από το μωρό, με το ένα ευτράπελο να διαδέχεται το άλλο. Ο Αντώνης έχει ερωτικές επαφές με τη Μαρουσώ κι εκείνη τον συμβουλεύει να το σκεφτεί καλά πριν τα σπάσει με την οικογένεια Ρουσσάκη. Η Χριστιάνα λαδώνει τον γραφολόγο μέσω του Ρούσσου και καλύπτει τα ίχνη της. Η Βασιλική ετοιμάζεται να φύγει για τη Γερμανία και η Χάιδω με τον Στάθη δυσκολεύονται να το δεχτούν. Η Ερωφίλη βλέπει το βίντεο του ατυχήματος και συνειδητοποιεί ότι άδικα κατηγόρησε τον Στάθη. Έτσι, τον καλεί για να του ζητήσει συγγνώμη, αλλά εκείνος της ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει πια καμιά επαφή μαζί της.

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 22:20
Η Ερωφίλη αισθάνεται χάλια μετά τη σκληρή στάση του Στάθη απέναντί της. Στο μεταξύ, ο Αντώνης συναντά ξανά τη Μαρουσώ στο σπίτι του και βρίσκεται στο κρεβάτι μαζί της, όταν ο Μανώλης χτυπάει το κουδούνι. Η Ισμήνη αποφασίζει να αλλάξει συμπεριφορά και κάνει επίθεση αγάπης στον Κωνσταντίνο, παρακαλώντας τον να μη φύγει από το σπίτι. Εκείνος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και ακυρώνει το ραντεβού του με τη Φρύνη.

Η Βασιλική προετοιμάζεται να φύγει για Γερμανία, ενώ ο Στέφανος δεν ξέρει τίποτα για τα σχέδιά της. Ο Τζον γυρίζει πίσω στο σπίτι σαν βρεγμένη γάτα και η Αθηνά του κάνει μία τελευταία κουβέντα για τη ζήλια του, απειλώντας τον με χωρισμό. Ο γραφολόγος λέει ψέματα στην Αλεξάνδρα πως το σημείωμα του Ορέστη και η κάρτα Χριστουγέννων γράφτηκαν από το ίδιο πρόσωπο και η Αλεξάνδρα απογοητεύεται. Η Ισμήνη πηγαίνει στην Καλαμάτα κι αγοράζει βρεφικά είδη. Ο Αντώνης ζητά από την Ερωφίλη να ξανακάνουν προσπάθεια για να αποκτήσουν παιδί κι εκείνη αρνείται, προκαλώντας την οργή του.

