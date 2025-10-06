Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, σε μία εντυπωσιακή τελετή σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, με κουμπάρους τους καλούς τους φίλους, Μικαέλα Ιωνά και τον Παναγιώτη Γλεντζή.

Το παρών στον γάμο τους έδωσαν συγγενείς και καλοί τους φίλοι, ανάμεσά τους και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία κάνει στενή παρέα με την Ανδρομάχη. Το μοντέλο βρέθηκε στο μυστήριο, ενώ ήταν εκείνη που έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να πιάνει στον αέρα τα λουλούδια, όπως ορίζει το έθιμο. Τότε, η νύφη βρέθηκε δίπλα της και την αγκάλιασε από τους ώμους, με τις δύο γυναίκες να γελούν δυνατά. «Χαχαχαχαχ γελάω μόνη μου», έγραψε πάνω στο βίντεο η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Δείτε το βίντεο



Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη στον γάμο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης

Το ζευγάρι μετά το μυστήριο του γάμου, βάφτισε τον γιο του. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί ήταν άλλοι δύο φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Τα δύο μυστήρια τελέστηκαν σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανάμεσα στους καλεσμένους, εκτός από την Γαρυφαλλιά Καληφώνη ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Νικηφόρος Βυθούλκας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος και ο Θέμης Γεωργαντάς.