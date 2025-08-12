Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
28.8 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Η Ελένη Χατζίδου απαντά στα σχόλια για τις διακοπές με την πεθερά της: «Δεν την κουβαλάω για babysitting»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Ελένη Χατζίδου απολαμβάνει εξωτικές διακοπές στις Μαλδίβες, παρέα με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου αλλά και… την πεθερά της.

Κάποιοι σχολίασαν στα social media ότι η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πήρε την πεθερά της μαζί της στις Μαλδίβες για να φροντίζει την κόρη της, κάτι που εκείνη έσπευσε να διαψεύσει. Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελένη Χατζίδου ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου η πεθερά της πρωταγωνιστεί σε πρώτο πλάνο απαντώντας σε όσους την έκριναν.

Η μητέρα του Ετεοκλή Παύλου, ωστόσο, όπως φαίνεται στο χιουμοριστικό βίντεο απολαμβάνει στο έπακρο την παραμονή της στις Μαλδίβες.

«Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια: Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι). Όχι, δεν την “κουβαλάω” για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα — το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage.

Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά — αλλά πρώτα απ’ όλα είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς» γράφει η Ελένη Χατζίδου βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Με την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου όχι μόνο απάντησε σε όσους την έκριναν χωρίς να γνωρίζουν, αλλά εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφημιστική εταιρεία «φάντασμα» «ματώνει» τον Έλληνα φορολογούμενο – Έτσι αρπάζει το δημόσιο χρήμα

0
Τις τελευταίες ώρες στα πηγαδάκια της δημοσιογραφίας συζητιέται μία...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2025: Ποια η διάρκειά τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών

0
Θερινές εκπτώσεις 2025: Οι θερινές εκπτώσεις παραμένουν σε ισχύ...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει αν το πλήρες γάλα ή το χαμηλών λιπαρών είναι πιο υγιεινό για την καρδιά

0
Μια πολυετής μελέτη αποκάλυψε πόσο υγιεινό είναι το πλήρες...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Γκάλης: Alert για AI videos που τον δείχνουν σε αναπηρικό καροτσάκι – «Προσοχή, είναι απάτη»

0
Ο θρύλος του ελληνικού - και όχι μόνο -...
LIFE & STYLE

Η σπάνια δήλωση της Τζένιφερ Άνιστον για το «ερωτικό τρίγωνο» με Πιτ και Τζολί

0
Η Τζένιφερ Άνιστον σπάνια αναφέρεται στο γνωστό «ερωτικό τρίγωνο»...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group