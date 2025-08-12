Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Ελένη Χατζίδου απολαμβάνει εξωτικές διακοπές στις Μαλδίβες, παρέα με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου αλλά και… την πεθερά της.

Κάποιοι σχολίασαν στα social media ότι η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πήρε την πεθερά της μαζί της στις Μαλδίβες για να φροντίζει την κόρη της, κάτι που εκείνη έσπευσε να διαψεύσει. Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ελένη Χατζίδου ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου η πεθερά της πρωταγωνιστεί σε πρώτο πλάνο απαντώντας σε όσους την έκριναν.

Η μητέρα του Ετεοκλή Παύλου, ωστόσο, όπως φαίνεται στο χιουμοριστικό βίντεο απολαμβάνει στο έπακρο την παραμονή της στις Μαλδίβες.

«Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια: Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι). Όχι, δεν την “κουβαλάω” για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί… την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα — το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage.

Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ. Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός. Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά — αλλά πρώτα απ’ όλα είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς» γράφει η Ελένη Χατζίδου βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Με την ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου όχι μόνο απάντησε σε όσους την έκριναν χωρίς να γνωρίζουν, αλλά εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.