Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει μετά τον θάνατο της 16χρονης, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ σε κλαμπ στο Γκάζι καθώς ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου της αλλά και όλα όσα ακολούθησαν. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας ουσιαστικά στον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος σημείωσε πως το νοσοκομείο είχε ενημερώσει εγκαίρως την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης (23.10.2025) διευκρίνισε πως η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης, που νωρίτερα είχε βρεθεί αναίσθητη έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως η αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της 16χρονης που το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και κατήγγειλε τον θάνατο της κόρης του.

Το πρωί της Πέμπτης η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας πως ενημερώθηκε από τον πατέρα του κοριτσιού και διευκρινίζοντας πως ουδέποτε υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».