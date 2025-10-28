Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα – Μαρίας Δεληθανάση: Μία υπόθεση που ξεκίνησε πριν σχεδόν μία δεκαετία ως καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, έχει εξελιχθεί σε μία από τα πιο πολυσυζητημένες δικαστικές υποθέσεις της εγχώριας showbiz. Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωποι, όχι μόνο στις δικαστικές αίθουσες, αλλά και στη δημόσια σφαίρα, με αλληλομηνύσεις, δηλώσεις, συλλήψεις και παρατεταμένες καθυστερήσεις δικών.

Η πορεία της υπόθεσης, από το 2016 έως το 2025, αποτυπώνει μια πολυετή σχέση που μετατράπηκε σε νομική, αλλά και συναισθηματική μάχη. Η νέα μήνυσηεις βάρος της Μαρίας Δεληθανάση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο έχει επαναφέρει το θέμα στην επικαιρότητα, δίνοντας νέα τροπή σε μια υπόθεση που μοιάζει να μη βρίσκει τέλος.

Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση γνωρίστηκαν τη χρονιά εκείνη στο καμαρίνι του καλλιτέχνη, την περίοδο που εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο. Αφού τελείωσε το πρόγραμμά του, εκείνη τον επισκέφτηκε, ώστε να τον γνωρίσει από κοντά και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, έναν χρόνο αργότερα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2017 λίγο καιρό πριν έρθει στη ζωή η κόρη τους Σοφία. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου και μαζί τους ήταν μόνο τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει πριν καν κάνουν το επόμενο βήμα.

Η δικαστική διαμάχη Κώστα Δόξα – Μαρίας Δεληθανάση: Ο γάμος τους, οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και τα δέκα χρόνια εντάσεων

2016 – Οι πρώτες καταγγελίες

Η αρχή της υπόθεσης τοποθετείται το 2016, όταν η Μαρία Δεληθανάση υπέβαλε μήνυση εναντίον του τότε συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι είχε υπάρξει επανειλημμένα βίαιος απέναντί της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, δύο περιστατικά, στις 10 Ιανουαρίου στον Βόλο και στις 17 Ιανουαρίου στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, αποτέλεσαν σημεία καμπής στη σχέση τους.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Κώστας Δόξας την έσπρωξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και τη χτύπησε, σε ένα ξέσπασμα έντασης που, όπως περιέγραψε, δεν ήταν μεμονωμένο. Μάλιστα, δημοσίευσε και στα social media μία φωτογραφία από εκείνη τη μέρα, όπου τη δείχνει με το ένα της μάτι μαυρισμένο.



Η μήνυση σηματοδότησε το τέλος του γάμου τους και την αρχή μιας πολύχρονης δικαστικής πορείας. Ο τραγουδιστής αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για υπερβολές και παρερμηνείες, ενώ από τότε ξεκίνησε μια διαρκής αντιπαράθεση για την αλήθεια των γεγονότων.

2021 – Η δημόσια καταγγελία και η αρχή της δημοσιότητας

Πέντε χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 2021, η υπόθεση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο. Η Μαρία Δεληθανάση υπέβαλε νέα μήνυση, αυτή τη φορά για ενδοοικογενειακή βία και κατάχρηση εξουσίας, καταγγέλλοντας συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η κίνησή της ήρθε σε μια περίοδο που το ελληνικό #MeToo βρισκόταν σε έξαρση, με πλήθος γυναικών να μιλούν δημόσια για περιστατικά βίας και εξουσίας. Έτσι, η υπόθεση πήρε αμέσως μεγάλη δημοσιότητα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο τραγουδιστής αποσύρθηκε για λίγο από τη δημόσια ζωή. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τις καταγγελίες, γράφοντας «Depends on pov» («εξαρτάται από την οπτική»), μια φράση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στην πρώην σύζυγό του και ένδειξη ότι θεωρεί πως τα γεγονότα έχουν δύο πλευρές.

2022 – Η σύλληψη για διατροφή

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Κώστας Δόξας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για παραβίαση δικαστικής απόφασης σχετικά με την καταβολή διατροφής προς το ανήλικο παιδί τους.

Η απόφαση προέβλεπε μηνιαία καταβολή 500 ευρώ, ωστόσο ο τραγουδιστής είχε αιτηθεί τη μείωσή της στα 300 ευρώ, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Η υπόθεση δεν αφορούσε την αρχική καταγγελία για βία, αλλά έδειχνε το βάθος και τη συνέχεια της διαμάχης τους, καθώς ακόμη και ζητήματα καθημερινότητας μετατρέπονταν σε νομικές συγκρούσεις.

Η σύλληψη προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «δεν αρνείται τις υποχρεώσεις του» και ότι «όλα θα ξεκαθαρίσουν νομικά».

2023 – Αλληλομηνύσεις και δικαστικές ανατροπές

Κατά τη διάρκεια του 2023, η υπόθεση απέκτησε νέα διάσταση, καθώς οι δύο πλευρές υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση. Ο καθένας υποστήριζε ότι υπήρξε θύμα ψευδών ισχυρισμών και προσβολής της προσωπικότητάς του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια φαίνεται να δικαίωσαν τον Κώστα Δόξα, γεγονός που ενίσχυσε τη δική του πλευρά του αφηγήματος, ενώ η βασική μήνυση της Μαρίας Δεληθανάση για ενδοοικογενειακή βία απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Αθήνας.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, δεν σήμανε το τέλος της υπόθεσης. Αντίθετα, η Μαρία Δεληθανάση προχώρησε σε νέες νομικές ενέργειες, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο.

2024 – Το οριστικό διαζύγιο

Τον Μάιο του 2024, μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια συγκρούσεων, το ζευγάρι πήρε επισήμως διαζύγιο. Η νομική λύση του γάμου, ωστόσο, δεν έβαλε τέλος στις νομικές τους περιπέτειες.

Οι διαφορές τους συνεχίστηκαν μέσα στα δικαστήρια, ενώ κάθε δημόσια αναφορά του ενός προκαλούσε αντίδραση από τον άλλον. Η σχέση τους είχε πλέον μετατραπεί σε πεδίο συνεχούς έντασης, με τη δικαιοσύνη να αποτελεί το μοναδικό τους σημείο επικοινωνίας.

2025 – Νέα φάση στη Θεσσαλονίκη και νέα μήνυση

Τον Απρίλιο του 2025, η υπόθεση επανήλθε στα δικαστήρια, αυτή τη φορά στο Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η μήνυση της Μαρίας Δεληθανάση που είχε αρχικά κατατεθεί το 2021. Η υπόθεση είχε απορριφθεί στην Αθήνα, αλλά η επανεξέταση αποφασίστηκε έπειτα από νέα νομικά επιχειρήματα.

Η διαδικασία πήρε αναβολή και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 17 Νοεμβρίου 2025. Μετά τη συνεδρίαση, ο Κώστας Δόξας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η αλήθεια πάντα νικάει», ενώ η Μαρία Δεληθανάση έκανε λόγο για «ψυχοφθόρα διαδικασία» και «παραπληροφόρηση που θολώνει την πραγματικότητα».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο τραγουδιστής υπέβαλε νέα μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Αφορμή στάθηκε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media, όπου η Μαρία Δεληθανάση οδηγούσε μηχανάκι φορώντας κράνος, ενώ η κόρη τους καθόταν πίσω χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Η ίδια συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όμως αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Ο Κώστας Δόξας δήλωσε ότι «η ασφάλεια του παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ενώ η Μαρία Δεληθανάση απάντησε ότι «η πραγματικότητα διαστρεβλώνεται» και πως «η απάντηση θα δοθεί εκεί που πρέπει, στα δικαστήρια».

Η διαμάχη που δεν λέει να τελειώσει

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Οι δίκες έχουν πάρει αλλεπάλληλες αναβολές, και η επόμενη σημαντική συνεδρίαση, για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας, έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως όλα δείχνουν, το δικαστικό και προσωπικό θρίλερ ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και τη Μαρία Δεληθανάση θα συνεχιστεί, με τη Δικαιοσύνη να καλείται, σχεδόν μία δεκαετία μετά, να δώσει επιτέλους τον τελικό λόγο.