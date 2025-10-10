Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημόσια η Δανάη Παππά σχετικά με τις φήμες που τη θέλουν να εμπλέκεται στο πολυσυζητημένο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα ερωτικά υπονοούμενα και τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Η ηθοποιός μίλησε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή Super Κατερίνα, απαντώντας στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε γλέντι του τοπικού συλλόγου Κρητών της Μεταμόρφωσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, πριν από το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη. Σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίζεται να διασκεδάζει και να χορεύει σε κρητικούς ρυθμούς μαζί με την ηθοποιό Δανάη Παππά, πράγμα που από πολλούς ίσως παρερμηνεύτηκε.

Η ίδια απάντησε στις φήμες λέγοντας αρχικά: «Με σόκαρε. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις. Είμαι υπόλογη; Για ποιον λόγο; Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις με δημοσιογράφους κατά την πρόβα της, που προσπαθούσαν να τη συνδέσουν με το περιστατικό: «Μία δημοσιογράφος ήρθε και στην πρόβα και με ρώτησε πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έχω καμία σχέση».

Για το γεγονός ότι το προηγούμενο βράδυ διασκέδασε μαζί με φίλους και τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Δανάη Παππά ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε λόγος να παρερμηνευτεί κάτι. «Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαμε μία μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε αλλά κάτι άλλο. Εγώ γιατί να έχω σχέση με όλο αυτό; Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι διασκέδαση», σημείωσε.

Η ηθοποιός τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί από τα δημοσιεύματα και ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη δουλειά της: «Με έβαλε κι εμένα στη διαδικασία να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την αδικία που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης: «Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου».



Ο ηθοποιός σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση χορεύει στο γλέντι που διοργανώθηκε από τοπικό σύλλογο Κρητών στη Μεταμόρφωση και έλαβε χώρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου το βράδυ, πριν από το ατύχημα της Φιλοθέης.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται πως ο Μπισμπίκης και η Δανάη Παππά βρίσκονται στην ίδια παρέα χορεύοντας. Ο Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη βραδιά τσικουδιάς, δήλωσε ότι «μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».

Μετά τα μεσάνυχτα ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας το σημείο. Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στην Τροχαία και αργότερα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχήματος και μη συμμόρφωση με τον ΚΟΚ.