Η πρωτοβουλία A_DAYS (Athens Digitized Art Displays) φέρνει τον πολιτισμό στο επίκεντρο της καθημερινότητας της Αθήνας, μετατρέποντας την πόλη σε έναν υπαίθριο χώρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από το εκτενές δίκτυο ψηφιακών οθονών (DOOH) της Politis Group, εμβληματικά αρχαία και νεότερα μουσειακά εκθέματα καθώς και σύγχρονα έργα τέχνης θα «ζωντανέψουν» σε κεντρικούς οδικούς άξονες και πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη οπτική εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

Τι σημαίνει A_DAYS;

Ο όρος A_DAYS έχει ως κεντρικό άξονα αναφοράς την Αθήνα με πλήρη τίτλο Athens Digitized Art Displays αποτυπώνοντας πλήρως την ουσία της δράσης:

DIGITIZED ART: Αναφέρεται σε μοναδικά αρχαία και νεότερα μνημεία καθώς και έργα τέχνης (όπως πίνακες, γλυπτά ή ιστορικά έργα) που έχουν ψηφιοποιηθεί ή μετατραπεί σε ψηφιακές μορφές, προκειμένου να προβληθούν σε οθόνες ή μέσω ψηφιακών μέσων. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε σύγχρονη τέχνη που έχει δημιουργηθεί ή σχεδιαστεί ειδικά για ψηφιακές οθόνες.

DISPLAYS: Δηλώνει ότι τα αρχαία και νεότερα μνημεία καθώς και τα έργα τέχνης προβάλλονται ή εκτίθενται σε δημόσιους ή προσβάσιμους χώρους. Αυτές οι “εκθέσεις” είναι ψηφιακές οθόνες τοποθετημένες σε στάσεις λεωφορείων ή άλλες ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες στην Αθήνα.

Τέχνη και Τεχνολογία σε συνεργασία

Το A_DAYS αποτελεί μια συνεργασία ορόσημο με κορυφαίους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, όπως:

το Μουσείο Ακρόπολης

το Μουσείο Μπενάκη

και την Εθνική Πινακοθήκη

Στόχος της δράσης είναι να αναδείξει την Αθήνα ως κέντρο πολιτισμού και καινοτομίας, φέρνοντας την τέχνη έξω από τα παραδοσιακά της όρια και ενσωματώνοντάς την δυναμικά στον δημόσιο χώρο.

Οι ψηφιοποιημένες αναπαραγωγές αρχαίων και νεότερων μνημείων καθώς και έργων τέχνης θα προβάλλονται σε 150 επιλεγμένα σημεία, επιτρέποντας στο κοινό να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό με έναν σύγχρονο και προσβάσιμο τρόπο. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει την σύνδεση του κοινού με την τέχνη, προσφέροντας καθημερινά ένα πολιτιστικό ερέθισμα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η δέσμευση της Politis Group για παροχή χρήσιμων πληροφοριών στο κοινό

Η δράση A_DAYS εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Politis Group να χρησιμοποιεί τις digitalοθόνες υπαίθριας διαφήμισης (DOOH) όχι μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς αλλά και ως ένα ισχυρό μέσο ενημέρωσης και πληροφόρησης για το κοινό. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να προβάλλει ποιοτικό περιεχόμενο που αφορά κοινωνικά μηνύματα, έκτακτες και ανακοινώσεις πολιτικής προστασίας και, φυσικά, πολιτισμό και τέχνη. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η επαφή του κοινού με ουσιαστική και καθημερινή ενημέρωση σε κάθε τομέα.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χάρης Πολίτης, δήλωσε σχετικά: «Η δράση A_DAYS αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να στηρίζουμε την καλλιτεχνική έκφραση και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο δυναμικού μέσου υπαίθριας ενημέρωσης στη χώρα μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ψηφιακές μας οθόνες μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα μεταξύ της τέχνης και του κοινού, εμπλουτίζοντας την καθημερινή εμπειρία στην πόλη και αναδεικνύοντας τον πλούτο του ελληνικού πολιτισμού».