Η Αργεντινή και οι… θεωρίες συνωμοσίας

Αποφάσεις διαιτησίας, παρεμβάσεις VAR, κλήρωση για την πορεία μέχρι τον τελικό… Το επίπονο «ταξίδι» της Αργεντινής προς τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνοδεύεται από πληθώρα θεωριών συνωμοσίας που ακμάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιώντας μονταρισμένα βίντεο και memes που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου, επιχειρούν να δείξουν μία ευνοϊκή στάση της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, προς την «παρέα» του Λιονέλ Μέσι.

Αυτά τα επιχειρήματα βασίζονται ιδίως σε τρία περιστατικά αγώνα και στην ταυτότητα των αντιπάλων που αντιμετώπισε η «αλμπισελέστε»:

Ο Μέσι γλιτώνει μια κόκκινη κάρτα

Στις 16 Ιουνίου στο Κάνσας Σίτι, η Αργεντινή έπαιξε τον πρώτο αγώνα της στην φάση των ομίλων εναντίον της Αλγερίας. Στο 30ό λεπτό, με τους Νοτιοαμερικανούς να προηγούνται με 1-0, ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα αντιαθλητικό φάουλ από πίσω, βρίσκοντας την αρχηγό της Αλγερίας, Άισα Μαντί, στην δεξιά γάμπα και στον Αχίλλειο τένοντα. Ο Πολωνός διαιτητής, Σίμον Μαρτσίνιακ κατελόγισε φάουλ υπέρ της Αλγερίας, αλλά ο Μέσι, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ εκείνο το βράδυ, γλίτωσε χωρίς περαιτέρω τιμωρία.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί είναι ανένδοτοι, υποστηρίζοντας ότι αυτό το επικίνδυνο τάκλιν δικαιολογούσε μια απευθείας κόκκινη κάρτα: «Εάν πάρουμε τους κανόνες κυριολεκτικά, είναι κόκκινη. Εάν είχα δει κάτι τέτοιο στο γήπεδο, θα είχα δείξει κόκκινη κάρτα», δήλωσε ο πρώην διαιτητής της Bundesliga, Πάτρικ Ίτριχ.

Το VAR στον αγώνα με την Αίγυπτο

Για τους «16» του Μουντιάλ 2026, στις 7 Ιουλίου στην Ατλάντα, η Αργεντινή αντιμετώπισε την Αίγυπτο. Ο Μέσι και οι συμπαίκτες του έχαναν με 2-0 από το 67ο λεπτό, ενώ ο Ρομέρο μείωσε σε 2-1 στο 79ο λεπτό. Ο Μέσι (83`) και ο Φερνάντεθ (90`+2`) εξασφάλισαν την πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά.

Ωστόσο, αρκετές αποφάσεις του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ εξόργισαν τους Αιγύπτιους παίκτες και τον προπονητή τους, Χοσάμ Χασάν. Και ιδιαίτερα η αναθεώρηση του VAR που ακύρωσε ένα γκολ που σημειώθηκε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου από τον Μοστάφα Ζίκο λόγω φάουλ που διαπράχθηκε στην αρχή της φάσης, στην άλλη άκρη του γηπέδου.

«Ίσως ήθελαν να κρατήσουν τον παγκόσμιο πρωταθλητή στη διοργάνωση; Ίσως ήθελαν ο Μέσι να παραμείνει στη διεκδίκηση του τροπαίου»; δήλωσε εξοργισμένος ο Αιγύπτιος προπονητής στο beIN Sports. Δύο ημέρες αργότερα, ο Πιερλουίτζι Κολίνα, διευθυντής διαιτησίας της FIFA, απέρριψε τις «αβάσιμες κατηγορίες» των Αιγυπτίων και υπερασπίσθηκε την «ακεραιότητα» του διαιτητικού σώματος που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η παρέμβαση του VAR στο ματς με την Ελβετία

Έπρεπε ο Μπρεελ Εμπολό να είχε αποβληθεί στο 70ό λεπτό του προημιτελικού μεταξύ Ελβετίας και Αργεντινής το περασμένο Σάββατο; Οι Ελβετοί μόλις είχαν ισοφαρίσει όταν ο επιθετικός της Ρεν, σε μία διεκδίκηση με τον Λεάντρο Παρέδες, έπεσε κοντά στην πλάγια γραμμή. Αρχικά, ο διαιτητής, Ζοάο Πινέϊρο έδειξε κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή. Αλλά οι διαιτητές του VAR παρενέβησαν, επικαλούμενοι έναν νέο κανονισμό της FIFA, που ονομάζεται «λανθασμένη ταυτότητα»: Ο Παρέδες δεν άγγιξε τον Εμπολό, αλλά ο Ελβετός παίκτης προσποιήθηκε ότι του έγινε φάουλ. Με αποτέλεσμα να δει την κίτρινη κάρτα, που ήταν η δεύτερη κι έτσι αποβλήθηκε. Η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση, που έληξε με νίκη 3-1 της Αργεντινής.

Ο Μουράτ Γιακίν, ο Ελβετός προπονητής, δεν κατηγορεί το VAR, αλλά μάλλον την αρχική απόφαση του διαιτητή να τιμωρήσει τον Παρέδες με κίτρινη κάρτα. «Δεν υπήρχε λόγος να δοθεί αυτή η κίτρινη κάρτα, δεν το καταλαβαίνω, ήταν μια ακίνδυνη κατάσταση», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ευνοϊκή κλήρωση;

Πριν αντιμετωπίσουν την Αγγλία (15/7, 22:00) στον ημιτελικό στην Ατλάντα, οι νυν παγκόσμιοι πρωταθλητές ηγήθηκαν ενός ομίλου που περιελάμβανε την Αλγερία, την Ιορδανία και την Αυστρία. Στην συνέχεια απέκλεισαν το Πράσινο Ακρωτήριο, την Αίγυπτο και την Ελβετία, την ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη στην κατάταξη της FIFA που είχαν αντιμετωπίσει (19η πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο).

Συγκριτικά, η Ισπανία έπρεπε να ξεπεράσει την Πορτογαλία (Νο 5 στον κόσμο στην αρχή του τουρνουά) και το Βέλγιο (Νο 9).

Ωστόσο, αυτή η πορεία έχει μια λογική εξήγηση, καθώς όπως και στα τουρνουά τένις, η FIFA αποφάσισε μην συναντηθούν οι πρώτες τέσσερις ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης πριν από τους ημιτελικούς. Και τελικά, αυτές οι τέσσερις ομάδες στην κατάταξη, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.