Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» η Ανθή Βούλγαρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν προβλήθηκε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον μικρό Μιχαήλ Πάνου.

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση πραγματοποιήθηκαν τα Βραβεία ΠΣΑΠΠ. Μία από τις στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των παρευρισκόμενων ήταν όταν ο μικρός Μιχαήλ ανέβηκε στη σκηνή.

Από τη συγκίνηση και το κλάμα δεν μπορούσε να μιλήσει, προσπαθώντας με τρεμάμενη φωνή να μοιραστεί την εμπειρία του από τη μάχη με τον καρκίνο, την οποία κατάφερε να κερδίσει. «Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ που μου δίνει σήμερα αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πήλιο και τον κ. Κωνσταντέλια για τις φανέλες που μου έδωσαν πέρυσι. Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», ανέφερε ο μικρός Μιχαήλ Πάνου κατά την βράβευσή του.

Η δημόσια αυτή εξομολόγηση συγκλόνισε το κοινό, ενώ το βίντεο που μεταδόθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή έκανε την Ανθή Βούλγαρη να λυγίσει on air.

«Πολύ συγκινητικό και πόσα παιδάκια, ρε παιδί μου, δίνουν αυτή τη μάχη. Είδα τη διαφορά, πώς ήταν το παιδάκι πέρσι και πώς ήταν φέτος. Πόσο ταλαιπωρημένο και χωρίς μαλλάκια και φέτος τα κατάφερε και είναι νικητής και δίνει το δικό του μήνυμα στα άλλα παιδάκια», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, σκουπίζοντας τα δάκρυα από το πρόσωπό της.

«Όλοι κλάψανε, ήταν πράγματι πολύ συγκινητικό. Καλό είναι σε αυτά τα πράγματα, αυτές τις προσπάθειες που κάνουν, γιατί είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που γίνουν αυτή τη μάχη», σχολίασε με τη σειρά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.