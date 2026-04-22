Η ΑΕΛ θέλει να… μπλέξει και την Κηφισιά

Η 3η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League διεξάγεται εμβόλιμα την Τετάρτη 22 Απριλίου. Μετά και τα αποτελέσματα του περασμένου Σαββάτου (18/4), ουσιαστικά μόνο ο Ατρόμητος μπορεί να… κοιμάται ήσυχος.



Στις Σέρρες, ο τοπικός Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα, έπειτα από το εντυπωσιακό «διπλό» με 3-2 μέσα στο Αγρίνιο, αφενός συμπλήρωσε εννέα αγωνιστικές με μόλις μια ήττα (4-4-1), αφετέρου κατάφερε για πρώτη φορά από την αρχή του πρωταθλήματος να βγει από την επικίνδυνη ζώνη. Οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ ναι μεν είναι πιο ήρεμοι, ωστόσο δεν… χαρίζονται σε κανέναν, όπως έδειξαν και με το… χιτσκοκικό 3-2 επί της ΑΕΛ, επεκτείνοντας το αήττητο σερί τους στο μίνι πρωτάθλημα. Αξίζει να αναφερθεί πως και τα δυο ματς της κανονικής διάρκειας, δεν ανέδειξαν νικητή (1-1 στις Σέρρες στις 20/9 και 2-2 στο Περιστέρι στις 16/2).

Στο AEL FC Arena, η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση καθώς φιλοξενεί την Κηφισιά. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, έχοντας ήδη τρεις ήττες στα Play Out, έχοντας συμπληρώσει δέκα αγωνιστικές δίχως νίκη κι έχοντας πέσει στην προτελευταία θέση. Δίχως νίκη στο μίνι πρωτάθλημα παραμένει και η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο που, τουλάχιστον, πήρε έναν βαθμό στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν μπορεί, όμως, να αισθάνεται σιγουριά. Αξίζει να αναφερθεί και εδώ πως και τα δυο ματς της κανονικής διάρκειας, δεν ανέδειξαν νικητή (1-1 και στη Λάρισα στις 30/8 αλλά και στη Νεάπολη στις 10/1).

Έχοντας μείνει μόνος του στην τελευταία θέση, ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον Παναιτωλικό. Οι Αρκάδες του Γιώργου Αντωνόπουλου παραμένουν αήττητοι στο μίνι πρωτάθλημα, μετά και τη «λευκή» ισοπαλία που πήραν από την Κηφισιά. Επιβάλλεται, όμως, να εκμεταλλευτούν και την έδρα τους αν θέλουν να σωθούν, κάτι που δεν έκαναν στην κανονική διάρκεια κόντρα στα «καναρίνια» (1-1 στις 22/11 στην Τρίπολη, νίκη 3-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο στις 14/2). Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, από την άλλη, γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Πανσερραϊκό – πρώτη στα Play Out αλλά και πρώτη μετά από πέντε αγωνιστικές (2-3-0) – και θα χρειαστεί να προσέξει αν δε θέλει να μπει σε περιπέτειες.