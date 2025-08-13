Καίτη Γαρμπή: Ένα βίντεο που αποκαλύπτει μια διαφορετική και μάλλον άγνωστη πτυχή των ταλέντων της Καίτης Γαρμπή ανέβηκε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στο απόσπασμα, όπως προλογίζει ο σύζυγός της, Διονύσης Σχοινάς, εμφανίζεται «η θα μπορούσε να είναι φιλόλογος και παιδί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Αικατερίνη Γαρμπή», η οποία παρουσιάζει τα τοπικά επιρρήματα.

«Ώπα, ξέρουμε και τα τοπικά επιρρήματα; Μέτρα», ακούγεται να απαντά η Καίτη Γαρμπή, η οποία στη συνέχεια παραθέτει μια μεγάλη σειρά επιρρημάτων.

«Τα μέτρησες;» τον ρώτησε στο τέλος, με τον Διονύση Σχοινά να απαντά έκπληκτος: «Είσαι τρελή, το ξέρεις;».