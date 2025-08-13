Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
H Καίτη Γαρμπή εντυπωσίασε τον Διονύση Σχοινά με τις γνώσεις της – Το βίντεο στο TikTok με τα τοπικά επιρρήματα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Καίτη Γαρμπή: Ένα βίντεο που αποκαλύπτει μια διαφορετική και μάλλον άγνωστη πτυχή των ταλέντων της Καίτης Γαρμπή ανέβηκε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στο απόσπασμα, όπως προλογίζει ο σύζυγός της, Διονύσης Σχοινάς, εμφανίζεται «η θα μπορούσε να είναι φιλόλογος και παιδί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Αικατερίνη Γαρμπή», η οποία παρουσιάζει τα τοπικά επιρρήματα.

«Ώπα, ξέρουμε και τα τοπικά επιρρήματα; Μέτρα», ακούγεται να απαντά η Καίτη Γαρμπή, η οποία στη συνέχεια παραθέτει μια μεγάλη σειρά επιρρημάτων.

«Τα μέτρησες;» τον ρώτησε στο τέλος, με τον Διονύση Σχοινά να απαντά έκπληκτος: «Είσαι τρελή, το ξέρεις;».

@kaitigarbi Τα παιδία παίζει! 📖 @Dionisis Sxoinas #kaitigarbi #dionisissxoinas #paidiatouplatonakaitouaristoteli ♬ πρωτότυπος ήχος – Kaiti Garbi

