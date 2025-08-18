Άγρια δολοφονία έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από μια κάτοικος της περιοχής, τονίζοντας ότι έβλεπε έναν άνδρα να κυνηγά μία γυναίκα με μαχαίρι.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρήκαν νεκρή μία γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στην οδό Στρ. Δήμου Ρουμπέση.

Στο σημείο βρισκόταν και ο σύντροφος της 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και δύο μαχαίρια.

Τέλος, μετά τη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που έχει την υπόθεση.