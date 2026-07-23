LIFE & STYLE

GS HELLAS 2026: Οι φιναλίστ αναστάτωσαν την κεντρική λαχαναγορά Αθηνών

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο μεγαλύτερος εθνικός οργανισμός ομορφιάς της χώρας GS HELLAS, στο πλαίσιο δράσεων για το Miss Universe 2026 ως χώρα, πραγματοποίησε με όλες τις φιναλίστ των Miss universe Greece 2026 ένα εντυπωσιακό editorial στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, στον Ρεντη.

Το editorial είχε θέμα για το εξωτερικό: «The Beauty Queens with fruits».

Με το που έφτασαν οι φιναλίστ στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, εξ’αρχής φάνηκε τι θα συμβεί: αναστάτωση!

Με την καλή έννοια βέβαια, αφού για όλο αυτό εργάστηκε ένα πολυάριθμο team επαγγελματιών από τον χώρο της ελληνικής μόδας. Μια αναστάτωση γεμάτη ομορφιά και ποιότητα.

Μέσα από αυτό το editorial ο πρόεδρος των καλλιστείων θέλησε να αποκαλύψει και όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το στέμμα.

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Τα ονόματα τους και μάλιστα με σειρά εμφάνισης που θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός τον Σεπτέμβριο είναι:

Εύη Σίσκου, Μαρία Μυρίνα Κοντόνη, Ολίβια Βασιλοπούλου, Ιωάννα Σολδάτου, Μαρία Τασσοπούλου, Ευαγγελία Εβίτα Λιάκου, Ηλιάννα Βίκυ Μαχρεμή, Μυρσίνη Σταυριανού, Τριανταφυλλιά Κάλτσου, Γεωργία Μπόμπου, Λαμπρινή Τζανιδάκη.

Ο πρόεδρος των καλλιστείων Γιώργος Κούβαρης δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και συνάμα ικανοποιημένος από το σημερινό αποτέλεσμα. Οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.».

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