Γρηγόρης Πετράκος για Σταμάτη Γονίδη: «Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»

Newsroom
Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Σταμάτη Γονίδη.

«Έχω δεν τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί τα αντικείμενα. Όσοι το χλευάζουν θα τους πω ότι είναι ανόητοι, δεν με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα. Άλλοι λένε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι, άλλοι λένε ότι είχαν μεταθανάτια εμπειρία, ο άλλος είδε οράματα. Γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους;», είπε ο Γρηγόρης Πετράκος.

Σημειώνεται ότι ο Σταμάτης Γονίδης έχει σημειώσει στην εκπομπή του Alpha: «Με την πίστη μου μετακινώ αντικείμενα, έχω αυτό το χάρισμα. Το έχουν αρκετοί άνθρωποι, έχει να κάνει με την ενέργεια. Αυτοί που με γνωρίζουν ξέρουν. Δεν με πειράζει, αν δεν με πιστεύουν κάποιοι».

Όσο για την κόρη του τραγουδιστή, Στεφανία Γονίδη, έχει δηλώσει: «Δεν τρομάζω, γιατί όλα είναι θέμα πίστης».

