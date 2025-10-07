Δηλώσεις στην εκπομπή “Καλύτερα δε Γίνεται” παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ένα 24ωρο πριν την πρεμιέρα του The 2Night Show, που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολιάζει την εικόνα των πρωινών εκπομπών σήμερα, ενώ αφήνει και τις αιχμές του προς τον Γιώργο Λιάγκα.

«Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν 10 χρόνια. Αν δεν πίστευα ότι θα κάνει επιτυχία, δεν θα το ξεκινούσα. Το μυστικό στις συνεντεύξεις είναι να ακούς τον άλλο, τα πρώτα χρόνια δεν το έκανα», παραδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Δεν τα πήγαινα πάντα καλά με τον εαυτό μου. Εγώ διανύω μία περίοδο και τώρα που θα ήθελα να ξεκινήσω γυμναστική, να χάσω τα κιλά. Νιώθω πολλές φορές ότι δεν αντέχω να σηκώνω άλλο αυτά τα κιλά, έχω περάσει το 80% της ζωής μου αδύνατος», εξομολογείται ο παρουσιαστής.

«Μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή θα πιστεύω ότι το 10:00-13:00 είναι αμιγώς ψυχαγωγικό. Έτσι μεγάλωσα, έτσι έχει μείνει στο μυαλό μου και έτσι θα ήθελα να το ξαναδώ.

Υπάρχει καμιά λογική σε αυτό που συμβαίνει τώρα; Ένα ατελείωτο αστυνομικό δελτίο από το πρωί μέχρι το βράδυ; Υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα παγκοσμίως; Πλέον έχουν γίνει σταρ οι ιατροδικαστές, οι δικηγόροι και οι αστυνομικοί και καλά κάνουν. Τους φωνάζουν οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν», σχολιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την εικόνα των πρωινών εκπομπών.

«Δεν με ενόχλησε τίποτα, δεν ήταν δική μου η απόφαση να έρθει ο Γιώργος Λιάγκας στο πρώτο The 2Night. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Καλύτερα που δεν ήρθε, να είναι καλά. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο Πρωινό, δεν με αφορά αυτό», απαντά ευθέως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο κλείσιμο των δηλώσεών του.