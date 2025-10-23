Παραλείψεις, αναπάντητα ερωτήματα και πολλά κενά έχει το θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.2025) έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Ο θάνατος 16χρονης από αλκοόλ στο Γκάζι φέρνει στο φως σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσης από τις υγειονομικές αρχές, μετά τη διαπίστωση του θανάτου του κοριτσιού.

Η αστυνομία δηλώνει πώς ενημερώθηκε αργά -και μάλιστα την επόμενη μέρα από τον ίδιο τον πατέρα του παιδιού– με αποτέλεσμα να παρέλθει το αυτόφωρο. Ετσι, ενδεχομένως να εξαφανίστηκαν πολύτιμα στοιχεία για την απόδοση ευθυνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει το iatropedia.gr, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10/2025), μετά από κλήση που έγινε για «ανακοπή 16χρονης» στην οδό Δεκελέων 18, στο Γκάζι. Οι διασώστες που έφτασαν μέσα σε 7 λεπτά εντόπισαν την ανήλικη αναίσθητη, χωρίς αναπνοή και σφυγμό.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται η πληροφορία ότι, θαμώνες ή οι ίδιοι οι υπάλληλοι του κλαμπ την έβγαλαν στο πεζοδρόμιο και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, η άτυχη κοπέλα λίγο πριν σωριαστεί στο έδαφος έπεσε πάνω σε τζαμαρία, η οποία ευτυχώς δεν έσπασε.

Οι διασώστες ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η οποία συνεχίστηκε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στις 2:32 π.μ., η 16χρονη έφτασε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν για αρκετή ώρα να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο iatropedia.gr πώς δεν αποκλείεται η 16χρονη να έχει κάνει χρήση και άλλων ουσιών.

«Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τη βρήκαν πεσμένη στο έδαφος έξω από το club. Δεν γνωρίζουν αν κατέρρευσε εκεί ή αν μεταφέρθηκε από αλλού. Διακομίστηκε απνοϊκή και άσφυγμη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία απέβη άκαρπη. Είναι πιθανό να είχε γίνει χρήση και ουσιών, πέραν του αλκοόλ, κάτι που θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις».

Γιατί δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία

Το σημείο που προκαλεί τις περισσότερες αντιδράσεις είναι το γιατί δεν ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ούτε από το νοσοκομείο, ούτε από το ΕΚΑΒ, όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί. Αυτό τουλάχιστον προβλέπεται σε κάθε αιφνίδιο ή ύποπτο θάνατο, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικο άτομο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε μόνο το επόμενο πρωί, όταν ο πατέρας της 16χρονης μετέβη αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για να αναφέρει τον θάνατο του παιδιού του. Μέχρι τότε, είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος για την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο του συμβάντος, καθώς το αυτόφωρο είχε παρέλθει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπευθύνους του κλαμπ να «καθαρίσουν» το μαγαζί από ενδεχόμενα επιβαρυντικά στοιχεία.

Από τη στιγμή που ενημερώθηκε, η ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκε άμεσα: κατασχέθηκαν ποτά και φιάλες από το κατάστημα, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Δεν είναι δουλειά του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την αστυνομία»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ, Αποστόλης Δαμκαλής, ξεκαθαρίζει στο iatropedia.gr:

«Δεν είναι δουλειά του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την αστυνομία. Αυτό είναι ευθύνη του νοσοκομείου. Εμείς δεν κάνουμε εξακρίβωση στοιχείων παίρνουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει και τον μεταφέρουμε. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε την ηλικία του, ειδικά όταν είναι αναίσθητος».

Σύμφωνα με πηγές του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν γνωρίζουν αν η 16χρονη διασκέδαζε στο συγκεκριμένο κλαμπ ή αν είχε μεταφερθεί εκεί από άλλο χώρο, καθώς τη βρήκαν πεσμένη στο πεζοδρόμιο.

Το υπουργείο Υγείας διερευνά αν υπάρχουν ευθύνες του νοσοκομείου

Πηγές του υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι «το περιβάλλον του παιδιού γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο», ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν οι γιατροί είχαν ενημερωθεί ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προσθέτει: «Οι γιατροί ενδεχομένως να μην ήξεραν ότι ήταν ανήλικη. Παρόλα αυτά, πρέπει να διερευνηθεί τι συνέβη, ώστε να μη μείνουν σκιές. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια περιστατικά και συνήθως ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία».

Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι εξετάζεται η πιθανότητα διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στον «Ευαγγελισμό», για να διερευνηθεί εάν υπήρξε παράλειψη καθήκοντος από το ιατρικό προσωπικό.

Πολλαπλά περιστατικά μέθης την ίδια νύχτα

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στο iatropedia.gr, πώς την ίδια νύχτα το ΕΚΑΒ παρέλαβε άλλα 2 με 3 παρόμοια περιστατικά με δηλητηρίαση από αλκοόλ. Όλα από τον ίδιο δρόμο στο Γκάζι.

Τα άτομα αυτά διακομίστηκαν επίσης στον «Ευαγγελισμό», χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί εάν διασκέδαζαν στο ίδιο κλάμπ με την άτυχη 16χρονη κοπέλα.

Η πληροφορία αυτή ενισχύει τα ερωτήματα για την ποιότητα και την προέλευση των ποτών που διακινήθηκαν στα μαγαζιά της περιοχής εκείνο το βράδυ. Κι αυτό καθιστά ακόμη πιο βαρύ το παράπτωμα του «χαμένου χρόνου» στη διενέργεια της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους έχει αυστηροποιηθεί: η πώληση ή προσφορά αλκοόλ σε ανήλικους συνιστά κακούργημα, που μπορεί να επιφέρει πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Αν αποδειχθεί ότι η 16χρονη είχε καταναλώσει ποτό σε συγκεκριμένο κατάστημα, οι υπεύθυνοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαριές ποινικές συνέπειες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τη χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησε η 16χρονη το μοιραίο βράδυ, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια μαγαζιά είχε μπει και τι ακριβώς είχε καταναλώσει.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες, το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε δεν ήταν ο μόνος σταθμός της νυχτερινής της εξόδου. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.