Γιώργος Βάλλης: Μία στροφή πριν τις εκλογές στέλνει νέο μήνυμα – «Οι νέοι άνθρωποι να βλέπουν το yachting ως μια σταθερή επιλογή καριέρας»

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) κ.Γιώργος Βάλλης εν’ όψει των επερχόμενων εκλογών της Ένωσης στις 12 Ιανουαρίου.

Με επίκεντρο το αύριο και τον άνεμο αλλαγής που πνέει στην ελληνική ναυτιλία ο κ. Βάλλης ατενίζει την επομένη των εκλογών με περισσότερο δυναμισμό, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να πλήττουν τον κλάδο του Yachting.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα vickypedia.gr, τόνισε ότι «οι νέοι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν το yachting ως μια σταθερή και αξιοπρεπή επιλογή καριέρας και όχι ως μια προσωρινή λύση».

Γιώργος Βάλλης: Αναλυτικά η συνέντευξη

Κατατέθηκε πρόσφατα, η ερώτηση του βουλευτή Λάρισας, Χρήστου Καπετάνου προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια για τη θεσμική αναγνώριση των πληρωμάτων στα σκάφη αναψυχής. Τι σηματοδοτεί η διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο σας;

«Κατόπιν παρέμβασης μου, προς όλους τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο βουλευτής Λάρισας, Χρήστος Καπετάνος κατέθεσε ερώτηση αναδεικνύοντας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το ζήτημα αυτό. Η διεύρυνση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο μας σηματοδοτεί ότι, επιτέλους, αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος που παίζουν τα πληρώματα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν δυναμικό και εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στον τουρισμό και την απασχόληση, ο οποίος μέχρι σήμερα λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό χωρίς σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους.

Το αυξημένο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ενδιαφέρον δείχνει ότι υπάρχει πλέον κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα, όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η ασφάλιση και η επαγγελματική αναγνώριση. Ελπίζουμε ότι αυτή η κινητικότητα θα οδηγήσει σε ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα προστατεύσουν τους εργαζόμενους και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου».



Τα σκάφη αναψυχής έχουν σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε την πολιτεία να ασχολείται με τους εργαζόμενους. Τι έχει αλλάξει;

«Αυτό που έχει αλλάξει είναι, πρώτα απ’ όλα, η δυναμική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού τα τελευταία χρόνια και η διεθνής προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για yachting. Παράλληλα με όλα αυτά έχει αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο του τουρισμού μας καθώς και το μορφωτικό επίπεδο των πληρωμάτων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θαλάσσιου τουρισμού. Ο κλάδος έχει πλέον μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα, και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια περιθωριακή δραστηριότητα, αλλά ως βασικός πυλώνας του τουριστικού προϊόντος της χώρας, καθώς συνεισφέρει 1,5% του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, έχει ωριμάσει και η ίδια η αγορά: οι επαγγελματίες και τα πληρώματα έχουν αρχίσει να οργανώνονται, να διεκδικούν θεσμικές λύσεις και να αναδεικνύουν τα προβλήματα που για χρόνια έμεναν «αόρατα», όπως η εργασιακή ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ασφαλιστική κάλυψη. Αυτή η συλλογική φωνή, σε συνδυασμό με την ανάγκη της πολιτείας να διασφαλίσει ποιότητα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό, φαίνεται πως έφερε το ζήτημα πιο ψηλά στην ατζέντα. Με απλά λόγια, ο κλάδος μεγάλωσε, έγινε πιο εξωστρεφής και πιο απαιτητικός και πλέον δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς σαφείς κανόνες και ουσιαστική μέριμνα για τους ανθρώπους που τον στηρίζουν».

Ένα από τα βασικά αιτήματά σας, αφορά στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων που έχουν οι γυναίκες, οι οποίες εργάζονται στα σκάφη αναψυχής. Βρίσκετε ανταπόκριση;

«Το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών στα σκάφη αναψυχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς, γιατί πρόκειται για έναν χώρο που παραδοσιακά ήταν ανδροκρατούμενος και όπου για χρόνια δεν υπήρχαν σαφείς δικλίδες προστασίας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερες γυναίκες να εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων, αριθμώντας περίπου το 30%, σε όλα τα πόστα και αυτό από μόνο του δημιουργεί νέες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν θεσμικά.

Υπάρχει μια πρώτη ανταπόκριση και μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από την πλευρά της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Θέματα όπως η ίση μεταχείριση, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν το επίδομα μητρότητα και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίοδο εγκυμοσύνης, δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

Το θετικό είναι ότι πλέον αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στο τραπέζι του διαλόγου και δεν θεωρούνται «δευτερεύοντα». Η δική μας επιμονή είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και όχι απλώς καλές προθέσεις, ώστε οι γυναίκες στον κλάδο να μπορούν να εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Στόχος είναι οι γυναίκες ναυτικοί να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες γυναίκες στους λοιπούς εργασιακούς χώρους με αλλαγές στο επίδομα μητρότητας και επέκταση του από τους 6 στου 9 μήνες αλλά και να υπάρξει έναν ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας τους, καθώς αξίζει να αναφερθεί ότι οι γυναίκες αυτές εκτός ότι πληρώνουν τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές κάνουν και μια εργασία αρκετά δύσκολη και απαιτητική».

Πόσο μπορεί να επηρεάσει το yachting η συνεχής εκχώρηση μαρινών σε ιδιώτες;

«Η εκχώρηση μαρινών σε ιδιώτες μπορεί να έχει και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο yachting, ανάλογα με το πώς γίνεται και με ποιους όρους. Από τη μία πλευρά, οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών, στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μαρινών, κάτι που είναι απαραίτητο για να διατηρήσει η χώρα μας ισχυρή θέση στον παγκόσμιο χάρτη του yachting.

Από την άλλη πλευρά, όταν η εμπορική λογική υπερισχύει χωρίς επαρκή ρυθμιστικό πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης του κόστους ελλιμενισμού και των υπηρεσιών, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και τα πληρώματα και, τελικά, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών σκαφών αναψυχής.

Γι’ αυτό θεωρούμε ότι το κρίσιμο δεν είναι αν οι μαρίνες θα διαχειρίζονται από ιδιώτες ή όχι, αλλά το να υπάρχουν σαφείς κανόνες, έλεγχος από την πολιτεία και υποχρεώσεις για επενδύσεις, τιμολογιακή πολιτική και διασφάλιση θέσεων για τον επαγγελματικό στόλο. Μόνο έτσι η ανάπτυξη μπορεί να είναι βιώσιμη και προς όφελος συνολικά του yachting και του τουρισμού».

Έχετε επισημάνει πολλές φορές, τα προβλήματα που συναντάτε εσείς και οι συνάδελφοί σας σε διάφορα λιμάνια της χώρας. Υπάρχει ανταπόκριση της πολιτείας για βελτίωση των συνθηκών;

«Έχουμε αναδείξει επανειλημμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε πολλά λιμάνια, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις μιλάμε για βασικά ζητήματα ασφάλειας, παροχής ρεύματος και νερού, αλλά και για έλλειψη χώρων που να μπορούν να εξυπηρετήσουν σκάφη και πληρώματα, ειδικά την υψηλή τουριστική περίοδο.

Υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς σε σχέση με το παρελθόν και σε ορισμένες περιπτώσεις, βλέπουμε παρεμβάσεις και βελτιώσεις. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει άνιση από περιοχή σε περιοχή και συχνά οι λύσεις είναι αποσπασματικές και όχι αποτέλεσμα ενός συνολικού σχεδιασμού για τον θαλάσσιο τουρισμό. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί πως έχω εισηγηθεί να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Νοτίου Γαλλίας για τις αποστάσεις και τις ταχύτητες από τις ακτογραμμές αλλά και τήρηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για για την προστασία σκαφών και λουόμενων.

Αυτό που ζητάμε είναι σταθερός διάλογος και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων και παρεμβάσεων, ώστε να μη βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι μπροστά στα ίδια προβλήματα. Οι επαγγελματίες του κλάδου θέλουμε να συμβάλουμε με προτάσεις και εμπειρία πεδίου, γιατί τελικά η ποιότητα των λιμανιών και των υπηρεσιών επηρεάζει άμεσα την εικόνα της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού».

Είδαμε, για άλλη μια φορά, σοβαρούς τραυματισμούς από ναυτικές φωτοβολίδες. Θα βρεθεί τρόπος να ελεγχθεί η διακίνησή τους;

«Οι επαναλαμβανόμενοι σοβαροί τραυματισμοί από ναυτικές φωτοβολίδες δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει πρόβλημα τόσο στη διακίνηση όσο και στη χρήση τους. Πρόκειται για εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για καταστάσεις ανάγκης στη θάλασσα και όχι για ψυχαγωγική ή ανεξέλεγκτη χρήση, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον ή σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Είναι προφανές ότι χρειάζεται αυστηρότερος έλεγχος στην πώληση και στη διάθεσή τους αλλά και κατά την λήξη του να οδηγούνται προς καταστροφή και ανακύκλωση, καλύτερη ιχνηλασιμότητα και κυρίως, ουσιαστική ενημέρωση του κοινού για το πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα μέσα όταν χρησιμοποιούνται εκτός πλαισίου. Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν και οι έλεγχοι για παράνομη διακίνηση στην μαύρη αγορά, η ύπαρξη μοναδικού αριθμού ανά τεμάχιο και όχι ανά παρτίδα.

Από την πλευρά μας, ως άνθρωποι της θάλασσας, θεωρούμε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι θέμα τύχης. Η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι φωτοβολίδες να βρίσκονται εκεί που πραγματικά χρειάζονται, στα σκάφη και για χρήση αποκλειστικά σε περιπτώσεις κινδύνου και όχι στα χέρια οποιουδήποτε, με τόσο σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές».

Σάς ανησυχούν τα σύννεφα στη διεθνή σκηνή; Σάς ρωτώ διότι είχατε ανησυχήσει ιδιαίτερα από τον πόλεμο στη Γάζα

«Προφανώς και μας ανησυχεί η διεθνής αστάθεια, γιατί ο κλάδος του τουρισμού και ειδικά του yachting είναι άμεσα συνδεδεμένος με το διεθνές περιβάλλον, τις μετακινήσεις, την οικονομική ασφάλεια και το αίσθημα σταθερότητας που χρειάζονται οι επισκέπτες για να ταξιδέψουν. Ο πόλεμος στη Γάζα, όπως και κάθε μεγάλη γεωπολιτική κρίση στην ευρύτερη περιοχή μας, δημιουργεί αβεβαιότητα και επηρεάζει τις αγορές, τις κρατήσεις και γενικότερα το κλίμα.

Η ανησυχία μας τότε δεν ήταν θεωρητική, υπήρχαν πραγματικές επιπτώσεις σε ακυρώσεις και σε επιφυλακτικότητα από πελάτες, ιδιαίτερα από περιοχές εκτός Ευρώπης. Αυτό δείχνει πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι ο κλάδος μας σε εξωγενείς παράγοντες.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παραμένει ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός και αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατεύσουμε. Γι’ αυτό και επιμένουμε ότι, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις που δεν ελέγχουμε, οφείλουμε στο εσωτερικό να ενισχύουμε τις υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες εργασίας, ώστε ο κλάδος να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικός σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας».

Τι σάς ώθησε να ασχολείται με την ΠΕΠΙΕΘ;

«Αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ με την ΠΕΠΙΕΘ ήταν, πρώτα απ’ όλα, η καθημερινή εμπειρία στη δουλειά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι στα σκάφη αναψυχής. Για πολλά χρόνια υπήρχε η αίσθηση ότι, παρότι ο κλάδος αναπτύσσεται και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία και στον τουρισμό, οι άνθρωποι που τον στηρίζουν μένουν χωρίς ουσιαστική εκπροσώπηση και χωρίς θεσμική προστασία.

Ένιωσα λοιπόν ότι δεν αρκεί απλώς να διαμαρτυρόμαστε μεταξύ μας, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει οργανωμένη φωνή, με προτάσεις, τεκμηρίωση και παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Η ΠΕΠΙΕΘ μου έδωσε αυτό το πλαίσιο: τη δυνατότητα να διεκδικούμε συλλογικά καλύτερες συνθήκες εργασίας, σαφές θεσμικό πλαίσιο, εκπαίδευση και επαγγελματική αναγνώριση.

Δεν είναι εύκολος δρόμος και δεν φέρνει άμεσα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι μόνο μέσα από τη συλλογική δράση μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές αλλαγές και να διασφαλίσουμε ότι ο κλάδος θα αναπτύσσεται με σεβασμό στους ανθρώπους του».

Θέλω να κάνετε εσείς τον απολογισμό της θητείας σας στην προεδρία της ΠΕΠΙΕΘ και να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας…

«Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να βαθμολογώ τον εαυτό μου, γιατί πιστεύω ότι τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα τα μέλη και οι συνάδελφοι που ζουν την καθημερινότητα του κλάδου. Αν όμως πρέπει να κάνω έναν ειλικρινή απολογισμό, θα έλεγα ότι στη θητεία μας κάναμε σημαντικά βήματα στο να ακουστεί η φωνή των πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής και να μπει ο κλάδος πιο δυναμικά στον δημόσιο διάλογο.

Αξίζει να σημειωθεί η λύση του φορολογικού ζητήματος των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ύστερα από παρέμβαση μου στην Βουλή και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ακόμη, ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί συνάδελφοι μου ναυτικοί σχετικά με την θεώρηση ναυλοσυμφώνων για πετρελευσεις και αυτό λύθηκε. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρεμβάσεις για ζητήματα εργασιακά συναδέλφων με μη τήρηση συμφωνιών και πληρωμών και ήμουν εκεί δίπλα τους να βοήθησω.

Καταφέραμε να ανοίξουμε δίαυλους επικοινωνίας με Υπουργεία και φορείς, να αναδείξουμε θεσμικά ζητήματα που για χρόνια έμεναν στο περιθώριο, όπως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών εγκύων ναυτικών, η ασφαλιστική κάλυψη και η ανάγκη εκπαίδευσης και πιστοποίησης των πληρωμάτων. Αυτά δεν λύθηκαν όλα, αλλά μπήκαν επιτέλους στην ατζέντα με συγκεκριμένο τρόπο.

Φυσικά, υπάρχουν πολλά που θα ήθελα να είχαν προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά και εκεί αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης. Οι θεσμικές αλλαγές στην Ελλάδα είναι αργές και συχνά συναντούν εμπόδια, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας ικανοποιεί. Αν έπρεπε να βάλω έναν αριθμό, θα έλεγα ότι δίνω στον εαυτό μου ένα 7 με 7,5 στα 10 — όχι γιατί όλα πήγαν καλά, αλλά γιατί έγιναν πραγματικά βήματα, χωρίς να χάσουμε τον στόχο και χωρίς να σταματήσουμε να διεκδικούμε περισσότερα.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές προβολές σε κανάλια, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που με βοήθησαν να προβάλω όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο της Ναυτιλίας και του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού. Τα 3 χρόνια αυτά παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 3 φιλανθρωπικές εκδηλώσεις βοηθώντας οικογένειες που έχουν ανάγκη, εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ζωή.

Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι η οικογένεια της ΠΕΠΙΕΘ σήμερα είναι πιο ενεργή, πιο αναγνωρίσιμη και πιο παρούσα στα ζητήματα του κλάδου απ’ ό,τι ήταν πριν και αυτό είναι συλλογικό αποτέλεσμα, όχι προσωπικό».

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, εάν εξασφαλίσετε την ψήφο των συναδέλφων σας;

«Αν οι συνάδελφοι μας εμπιστευτούν ξανά, βασική μας προτεραιότητα είναι να περάσουμε από τη φάση της ανάδειξης των προβλημάτων στη φάση των συγκεκριμένων λύσεων και υλοποιήσεων, κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα.

Πρώτος στόχος είναι η θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών εγκύων ναυτικών. Αυτό είναι το θεμέλιο για όλα τα υπόλοιπα.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ο κλάδος να ανεβάσει συνολικά το επίπεδο υπηρεσιών και ασφάλειας.

Τρίτος βασικός άξονας είναι οι συνθήκες εργασίας στην πράξη: λιμάνια, μαρίνες, έλεγχοι, ωράρια, εφαρμογή της νομοθεσίας και προστασία από αυθαιρεσίες. Εκεί κρίνεται καθημερινά αν οι νόμοι έχουν πραγματικό αντίκρισμα.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα και στην προστασία όλων στον κλάδο, αλλά και στη συμμετοχή των νέων συναδέλφων στο σωματείο, γιατί χωρίς ανανέωση και ενεργή βάση δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή εκπροσώπηση.

Ακόμη, από τις βασικές μας προτεραιότητες είναι η λύση του ζητήματος της προαγωγικής υπηρεσίας των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, λύσεις σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια αλλά και την υγεία εν πλώ, με προτάσεις για τηλεϊατρική και απινιδωτές.

Με λίγα λόγια, στόχος μας είναι μια ΠΕΠΙΕΘ πιο παρεμβατική, πιο οργανωμένη και πιο αποτελεσματική, που δεν θα περιορίζεται σε ανακοινώσεις, αλλά θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους».

Ποιο είναι το όραμά σας, για τον κλάδο σας;

«Το όραμά μου είναι ένας κλάδος αναβαθμισμένος, σύγχρονος, οργανωμένος και διεθνώς ανταγωνιστικός, που όμως θα αναπτύσσεται με σεβασμό στους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Θέλω τα σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα να αποτελούν πρότυπο όχι μόνο σε επίπεδο προορισμού και φυσικής ομορφιάς, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, ασφάλειας και εργασιακών συνθηκών.

Οραματίζομαι έναν κλάδο με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, με αναγνωρισμένες ειδικότητες, συνεχή εκπαίδευση και πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ώστε οι νέοι άνθρωποι να βλέπουν το yachting ως μια σταθερή και αξιοπρεπή επιλογή καριέρας και όχι ως μια προσωρινή λύση.

Παράλληλα, θέλω έναν κλάδο που θα λειτουργεί σε σύγχρονες υποδομές, με λιμάνια και μαρίνες που θα εξυπηρετούν σωστά τον επαγγελματικό στόλο και θα στηρίζουν την τοπική οικονομία, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς υπερβολικά κόστη.

Με λίγα λόγια, το όραμά μου είναι ανάπτυξη με κανόνες, ποιότητα με ανθρώπινο πρόσωπο και ένα yachting που θα είναι πραγματικό πλεονέκτημα για τη χώρα και όχι μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά και σε κοινωνικούς»..