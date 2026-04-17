Γιώργος Μυλωνάκης: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση» – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σε νέο ανακοινωθέων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (17/4) η διοίκηση του «Ευαγγελισμού».

Όπως αναφέρεται «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται διαρκώς το νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά του. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν ο Νίκος Δένδιας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Σταύρος Καλαφάτης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Θάνος Πλεύρης και η Νίκη Κεραμέως.