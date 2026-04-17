ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση» – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σε νέο ανακοινωθέων αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (17/4)  η διοίκηση του «Ευαγγελισμού».

Όπως αναφέρεται «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται διαρκώς το νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά του. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν ο Νίκος Δένδιας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Σταύρος Καλαφάτης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, ο Θάνος Πλεύρης και η Νίκη Κεραμέως.

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε μωρό μου» φώναζε η 35χρονη πριν βρεθεί στο κενό – Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

«Ιστορική μέρα για τον Λίβανο – Ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ «πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ – Μνημόνιο και συμφωνία μέσα σε 60...

Θρίλερ στη Διώρυγα της Κορίνθου – Δύτης ανέσυρε σορό 17χρονης [βίντεο]

Αυξάνονται οι «οχιές» στην Πολεμική Αεροπορία: Παραδόθηκε το 50ό εκσυγχρονισμένο F-16V – Τα χαρακτηριστικά που προκαλούν τρόμο στους γείτονες

Γιώργος Μυλωνάκης: Σε 10 με 15 ημέρες οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει διασωληνωμένος

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

