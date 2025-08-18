Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική – Οι πρώτες του δηλώσεις [βίντεο]

Στο Δρομοκαΐτειο για πέντε ημέρες παρέμεινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο σήμερα Δευτέρα 18/8 ο τραγουδιστής πήρε εξιτήριο.

Χαμογελαστός και σε καλή διάθεση, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Δήλωσε πως «όλα είναι μια χαρά» και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τη διακριτική στάση τους.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Θα κινηθεί νομικά για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες» λέει ο δικηγόρος του

Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση, δίνοντας απαντήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις που τον αφορούν.

Η εισαγωγή του στη ψυχιατρική κλινική πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση. Ο ίδιος, πάντως, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή, είπε χαρακτηριστικά για τις επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει εκούσια νοσηλεία. Πρέπει ο ασθενής να μην έχει την δυνατότητα να κρίνει την κατάστασή του και να αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και για τους γύρω του για να γίνει χωρίς την συγκατάθεσή του.

Τα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν καμία επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρήσει ψυχιατρικής και ψυχολογικής νοσηλείας.

Η τελευταία συζήτηση που κάναμε είναι ότι ο Γιώργος είναι αισιόδοξος και μιλάει με την γιατρό του, είναι λίγο καταβεβλημένος με την όλη υπόθεση, είναι όμως σε καλή κατάσταση. Αναμένεται να γίνουν ξανά εξετάσεις και το μεσημέρι – απόγευμα θα πάει σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά και για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες».