Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
29.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδερφής του μετά το επεισόδιο με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά την έξοδο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο, η αδελφή του, Μαρία, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, δίνοντας ένα μήνυμα στήριξης και αγάπης προς τον γνωστό τραγουδιστή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η ίδια τόνισε πως η οικογένεια στέκεται ενωμένη στο πλευρό του: «Αγαπάμε τον Γιώργο. Θα είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να του πει προσωπικά, περιορίστηκε σε μια λιτή αλλά ουσιαστική φράση:
«Ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό».

Αναφερόμενη στις κοινές αναμνήσεις τους, απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, λέγοντας:
«Δεν θέλω να επεκταθώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλα έγιναν και γίνονται με αγάπη. Η αγάπη υπάρχει και από τις δύο πλευρές.»

Όσο για το αν έχουν επικοινωνήσει, η Μαρία αποκάλυψε πως έχουν μιλήσει αρκετές φορές, αλλά δεν θέλησε να πει περισσότερα: «Ας μην το συζητάμε», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επαφή τους παραμένει προσωπική υπόθεση.

Η ίδια εξέφρασε την ανυπομονησία της να τον δει ξανά στο τηλεοπτικό σόου The Voice, ενώ επεσήμανε πως οι σχέσεις της με τη δεύτερη αδελφή τους, Βάσω, παραμένουν αρμονικές. Σε ερώτηση για το πώς έχουν βιώσει την κατάσταση οι γονείς τους, η Μαρία προτίμησε να μη δώσει συνέχεια:
«Δεν θέλω να το σχολιάσω», είπε με διακριτικότητα.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής – Έλεγχος για τα πρωτόκολλα από το ΕΚΕΑ

0
Λάθος μετάγγιση αίματος: Κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)...
ΕΛΛΑΔΑ

Σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε λεωφορεία στην Αθήνα: Δύο νέα περιστατικά με διαφορά λίγων ωρών

0
Δυο άγριες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών – επιβατών,...
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

0
Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το βίντεο στο...
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο σοβαρά ατυχήματα στην Καστοριά – 65χρονος και 11χρονος διακομίσθηκαν διασωληνωμένοι στη Θεσσαλονίκη

0
Καστοριά: Έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό επειγόντων περιστατικών που συνέβησαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Καλαβρύτων: «Ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα Σπήλαιο – Την Πέμπτη απολογούνται οι έξι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση

0
Μονή Καλαβρύτων: «Ιερές μπίζνες» από τον Ηγούμενο στο Μέγα...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group