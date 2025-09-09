Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά την έξοδο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο, η αδελφή του, Μαρία, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, δίνοντας ένα μήνυμα στήριξης και αγάπης προς τον γνωστό τραγουδιστή.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η ίδια τόνισε πως η οικογένεια στέκεται ενωμένη στο πλευρό του: «Αγαπάμε τον Γιώργο. Θα είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να του πει προσωπικά, περιορίστηκε σε μια λιτή αλλά ουσιαστική φράση:

«Ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό».

Αναφερόμενη στις κοινές αναμνήσεις τους, απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, λέγοντας:

«Δεν θέλω να επεκταθώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλα έγιναν και γίνονται με αγάπη. Η αγάπη υπάρχει και από τις δύο πλευρές.»

Όσο για το αν έχουν επικοινωνήσει, η Μαρία αποκάλυψε πως έχουν μιλήσει αρκετές φορές, αλλά δεν θέλησε να πει περισσότερα: «Ας μην το συζητάμε», απάντησε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επαφή τους παραμένει προσωπική υπόθεση.

Η ίδια εξέφρασε την ανυπομονησία της να τον δει ξανά στο τηλεοπτικό σόου The Voice, ενώ επεσήμανε πως οι σχέσεις της με τη δεύτερη αδελφή τους, Βάσω, παραμένουν αρμονικές. Σε ερώτηση για το πώς έχουν βιώσει την κατάσταση οι γονείς τους, η Μαρία προτίμησε να μη δώσει συνέχεια:

«Δεν θέλω να το σχολιάσω», είπε με διακριτικότητα.