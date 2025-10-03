Ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μουσική σκηνή μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, στην Ταράτσα του Φοίβου, σε μία παράσταση που βγήκε sold out μέσα σε τρεις ώρες, με τον ίδιο αλλά και τον κόσμο να είναι βαθιά συγκινημένοι – δείτε εδώ φωτογραφίες.

Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό, ύστερα από επικοινωνία που είχε ο Θάνος Βάγιος με την οικογένεια του τραγουδιστή με την οποία βρίσκεται σε διαμάχη, αποκάλυψε ποια ήταν αντίδρασή τους για την εμφάνιση αυτή.



Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για την εμφάνισή του στη σκηνή μετά από καιρό

«Η οικογένεια περίμενε κάθε στιγμή να δει την πρώτη εμφάνιση για να δει αν του έκανε καλό ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο και αυτό διαπιστώθηκε. Αυτός ήταν ο σκοπός της οικογένειας, γιατί ήθελαν το καλό του και αυτή την αναγέννηση. Είναι χαρούμενη η οικογένεια, αλλά παραμένει η πικρία για το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις και περίμεναν να δουν ένα πλάνο για να δει και η ίδια ως μάνα πως είναι το παιδί της», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.