Γιώργος Μαρίνος: Η λαμπερή ζωή, η δόξα της Μέδουσας, οι έρωτες και το σιωπηλό τέλος ενός μεγάλου θρύλου

Η ζωή του δεν είχε φίλτρα… Τη ζούσε όπως εκείνος ήθελε, μακριά από ταμπέλες, καλούπια και νόρμες. Ο Γιώργος Μαρίνος, ο καλλιτέχνης που άνοιξε δρόμους και άλλαξε την έννοια της διασκέδασης, μπορεί να μην ζει πλέον ανάμεσά μας όμως στο μυαλό όλων θα παραμείνει αιώνια ως ο απόλυτος περφόρμερ.

Γεννήθηκε στον Βοτανικό, οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, άλλωστε είχε κλίση στα μαθηματικά. Εκείνος όμως, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος».

Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής. Ο ίδιος θυμάται: «Έκλεισα τα μάτια από το τρακ. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν σκηνοθεσία και κάποιοι άλλοι πως ήμουν τυφλός. Από εκεί κατάλαβα ότι το αδύνατό μου σημείο μπορεί να γίνει δύναμη». Η «Οδός ονείρων» υπήρξε για τον Γιώργο Μαρίνο το πρώτο βήμα σε μια πορεία που θα τον αναδείκνυε στον πρώτο Έλληνα περφόρμερ.

To απόγειο της καριέρας του ήρθε τη δεκαετία του 1970, στη θρυλική μπουάτ «Μέδουσα». Εκεί, ο κόσμος δημιουργούσε ουρές για να τον απολαύσει ενώ δεκάδες αστέρες της εποχής πέρναγαν από τα τραπέζια του μαγαζιού.

Ο Γιώργος Μαρίνος αγαπήθηκε, φυσικά, και από το αξεπέραστο «Ciao ANT1». Ποιος ξεχνά τις θρυλικές «τσαούσες» και τον πρωτοπόρο δρόμο που άνοιγε τη δεκαετία του 90’ στα τηλεοπτικά σόου. Το όνομά του συνδέθηκε και με τα «Τετράγωνα των Αστέρων».

Η προσωπική ζωή και ο έρωτας με την Κάτιανα Μπαλανίκα

Ο Γιώργος Μαρίνος μίλησε σε μία Ελλάδα συντηριτική για την ομοφυλοφιλία του, χωρίς υπερβολές και τυμπανοκρουσίες. Πάντα απαντούσε ευθέως, συχνά με χιούμορ, κάνοντας σαφές ότι δεν είχε πρόθεση να κρύψει τίποτα. Μάλιστα, όπως είχε παραδεχτεί, δεν θέλησε να αποκτήσει παιδί για να μην πληρώσει τις δικές του επιλογές.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όμως, έζησε έναν παράφορο έρωτα καθώς η ζωή είναι πάντα απρόβλεπτη. Γνώρισε την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα, την αγάπησε παράφορα και απασχόλησαν έντονα.

Η Μπαλανίκα, σε συνεντεύξεις της, έχει πει ότι ο Μαρίνος ήταν η «μεγάλη της αγάπη» και ότι όσα έζησε μαζί του την καθόρισαν ως άνθρωπο. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε στην προσωπική ζωή. Συνεργάστηκαν στη σκηνή, ενώ μοιράστηκαν κοινό καλλιτεχνικό κύκλο και φίλους.

«Είχα πάει να ζητήσω δουλειά και μου είπαν ότι ο Γιώργος Μαρίνος ζητούσε μια τραγουδίστρια και έτσι πήγα εκεί. Όταν μπήκε και ξεκίνησε η ορχήστρα εγώ ήμουν χάλια. Δεν μπορούσα, ακολουθούσα μια το ένα όργανο, μια το άλλο. Έλεγαν του Γιώργου Μαρίνου ”τι όμορφο που είναι αυτό το κορίτσι. Γιατί δεν το αφήνετε εκεί και απλώς να μην τραγουδάει;”.

Νύχτες ολόκληρες ο Γιώργος βασανίστηκε να με μάθει να κάνω κινήσεις και μου έλεγε ”όχι σαν τον φαντάρο Κατιάνα μου, σε παρακαλώ”. Τελικά μετά το ”φανταριλίκι” έγινα σύμβολο του σεξ. Με τον Γιώργο Μαρίνο είχαμε σχέση ζωής. Κάποια στιγμή με είχε ερωτευτεί και υπήρξαμε μαζί», περιέγραψε.

«Η τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε με τον Γιώργο ήταν όταν παίξαμε μαζί στο ”Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας”. Από τότε και έπειτα ”έπεσε” σιγή ασυρμάτου. Ο γιος μου είχε πάει να τον δει και ο Γιώργος Μαρίνος τον ρώτησε τι κάνω. Δεν με στενοχωρεί που δεν έχουμε επικοινωνία από τη στιγμή που το έχει αποφασίσει. Αν ήθελε να με δει, θα με ζητούσε», πρόσθεσε σε παλαιότερη συνέντευξή της η ηθοποιός.

Το τέλος… μακριά από τα φώτα

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας και ζώντας σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά περιόδους ακούγονταν διάφορα, μέχρι που πριν από τρία χρόνια, ο Πάνος Κατσαρίδης και η κάμερα της εκπομπής «Ακόμα δεν Είδες τίποτα» του MEGA συνάντησαν τον ίδιο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ο Βασίλης Θωμάκος, ο επιστήθιος φίλος του, τον επισκεπτόταν συχνά όπως και λίγοι συγγενείς.