Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν συγκλόνισαν στo φεστιβάλ Βενετίας:Αν νομίζατε ότι η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος ξεπέρασαν τα όρια με το «Poor Things», περιμένετε μέχρι να δείτε το «Bugonia», αναφέρει δημοσίευμα του Variety.

Δύο χρόνια μετά την οσκαρική τους επιτυχία, το δημιουργικό δίδυμο επέστρεψε στη Βενετία με ένα σκοτεινό θρίλερ που έκανε το κοινό να καλύπτει τα μάτια του από τις σοκαριστικές σκηνές. Η Έμα Στόουν υποδύεται μια διευθύνουσα σύμβουλο που απάγεται και βασανίζεται από έναν υπάλληλό της (Τζέσι Πλέμονς), ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι πρόκειται για εξωγήινη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Στο πλευρό της στηv ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους συνεργάτες του και τη μούσα του Έμα Στόουν έφτασαν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και παρουσίασαν τη νέα τους συνεργασία, την ταινία «Bugonia», η οποία συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή.

Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους, η ταινία αποθεώθηκε στη Sala Grande με ένα εξάλεπτο όρθιο χειροκρότημα, δείχνοντας πως το ιταλικό κοινό «κατάπιε» κάθε λεπτό από το ανατρεπτικό όραμα του Γιώργου Λάνθιμου.

Στη σκηνή ανέβηκαν η Έμα Στόουν, ο Τζέσι Πλέμονς, ο Γιώργος Λάνθιμος, η Αλίσια Σίλβερστοουν και ο σεναριογράφος Γουίλ Τρέισι, υποκλινόμενοι ξανά και ξανά στο κοινό. Η Έμα Στόουν, με τον σύζυγό της, Ντέιβ ΜακΚάρι, να χειροκροτεί από πίσω της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ γέλασε συγκινημένη όταν διέκρινε μια πινακίδα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;».

Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες.