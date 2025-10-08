Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Γιώργος Καπουτζίδης: «Πάνω από 15.000 e-mails έχουν σταλθεί για το επετειακό επεισόδιο στο Παρά Πέντε»

Newsroom
Στο πλατό του «The 2night Show» φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον ίδιο να μιλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το «Παρά Πέντε», αλλά και για προσωπικά ζητήματα που για πρώτη φορά αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ο οποίος είναι έτοιμος για έναν ιδιαίτερα δημιουργικό χειμώνα, με την επιστροφή του στο «The Voice», την 2η σεζόν της σειράς «Σέρρες» της οποίας αποτελεί σεναριογράφο, καθώς και το πολυαναμενόμενο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε»!

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το 50ό επεισόδιο της σειράς, θα είναι ένα ειδικό αφιέρωμα με νέα σκηνικά, αναμνήσεις, συνεντεύξεις και συμμετοχή των ίδιων των θεατών. Μάλιστα, όπως ανέφερε το trailer της εκπομπής έφερε τεράστια ανταπόκριση, με τα mail και τις προτάσεις να είναι αμέτρητες!

«Μου είπαν ότι το πρώτο βράδυ που κυκλοφόρησε το trailer έφτασαν 15.000 e-mails στο Mega με προτάσεις θεατών. Θα τις συγκεντρώσουμε και θα πατήσουμε πάνω σε αυτές για να φτιάξουμε ένα show με νέες σκηνές και πολλή συγκίνηση».

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στους ρόλους του Γεράσιμου Μιχελή και της Πόπης Χριστοδούλου, καθώς οι δυο ηθοποιοί δεν βρίσκονται πια στην ζωή, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να τονίζει: «Όσοι είμαστε εν ζωή, θα θυμηθούμε όσους “έφυγαν” και θα μοιραστούμε τις ιστορίες μας. Δεν είναι η συνέχεια της ιστορίας, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό».

Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης παραδέχθηκε πως η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει ήταν η απώλεια της ιδιωτικότητάς του, καθώς όπως τόνισε: «Όταν ήμουν 30 χρονών, ονειρευόμουν να γίνω διάσημος. Στα 53 νιώθω ότι δεν έχω τη δύναμη να το διαχειριστώ. Γι’ αυτό και πήγα στην Αίγινα – για να ξαναβρώ λίγο την ηρεμία μου».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Αργύρης Αγγέλου μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή, στην οποία εμφανίζονται οι πρωταγωνιστές του Παρά Πέντε χαμογελαστοί, με τον γνωστό σκηνοθέτη να δίνει μια δική του ερμηνεία για τα πράγματα:

«Φάγαμε, ήπιαμε έναν καφέ μετά την κηδεία και ο Αργύρης – αυθόρμητος όπως είναι – μας πρότεινε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Είχε να δει καιρό την Αγγελική και τον Μιχάλη, χάρηκε και είπε “ας είναι για εμάς”. Την ανέβασε την επόμενη μέρα και στεναχωρήθηκε πολύ με τα σχόλια. Αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει όσα ζήσαμε εκείνη την ημέρα. Κλάψαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν εκείνος που ανάρτησε τη φωτογραφία – παρόλο που αρκετά sites το ανέφεραν: «Δεν έκρινα ότι ήταν η στιγμή να απαντήσω. Όταν “φεύγει” ένας άνθρωπος, κάνεις ησυχία. Κανείς δεν μου ζήτησε συγγνώμη. Η φωτογραφία έγινε αφορμή για να δεχτούμε άδικη κριτική».

