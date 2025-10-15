Για την προσωπική του πορεία, τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του ο χωρισμός του μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου σε συνέντευξή του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του, τη δουλειά του και τη στάση του απέναντι στη ζωή, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί και πιο προσωπικές αναμνήσεις από τη σχέση με τον πατέρα του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «2night Show», ο ηθοποιός μίλησε αρχικά, για το απαιτητικό του πρόγραμμα. Όπως είπε, είναι τόσο φορτωμένο, που στο τέλος της ημέρας, τον οδηγεί στο να βάζει σε δεύτερη μοίρα άλλους τομείς της ζωής του, όπως τα προσωπικά του. Για παράδειγμα, αναφερόμενος στο αν τον φλερτάρουν, ο ηθοποιός εξήγησε πως πλέον ο χρόνος του δεν του επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες: «Ο χρόνος μου είναι τέτοιος που δεν μου δίνει τη δυνατότητα να φλερτάρω και μεγαλώνοντας, δεν είναι αυτό που βγαίνεις μετά από δεκάωρο γύρισμα και πεντάωρη πρόβα, δεν τα αντέχω αυτά».

Μιλώντας για τα χρόνια της εφηβείας του, ο Γιάννης Στάνκογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση με τον πατέρα του, αποκαλύπτοντας πως δεν έλειψαν οι συγκρούσεις. «Είχαμε πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω», είπε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για τη νέα του καθημερινότητα μετά τον χωρισμό και τη ζωή του ως πατέρας δύο παιδιών. Όπως είπε, η εμπειρία της πατρότητας του έχει δώσει έναν εντελώς νέο τρόπο να βλέπει τη ζωή. «Τα παιδιά αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Θεωρώ ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ αλλά παλιά θα μαγείρευα για εμένα, ενώ τώρα μαγειρεύω για δυο παιδιά, για τους φίλους τους που θα έρθουν σπίτι. Τώρα είναι και αλλιώς οι χρόνοι. Η καθημερινότητά μου ως μπαμπάς είναι καλύτερη από ό,τι φανταζόμουν. Όταν φανταζόμουν ότι θα γίνω πατέρας, δε φανταζόμουν πώς θα είναι η καθημερινότητα αλλά το ότι θα έχω παιδί. Ζώντας όμως τα παιδιά μου, είναι πολύ όμορφο. Έχει την κούρασή του, γιατί είμαι ενεργός μπαμπάς», σημείωσε.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πέρασε ένα αξέχαστο καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά του, καθώς ταξίδεψαν στη Σρι Λάνκα, μια εμπειρία που, όπως είπε, τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

«Το καλοκαίρι πέρασα υπέροχα. Είχα ένα μήνα διακοπές, γιατί δεν έκανα περιοδεία. Πήγα με τα παιδιά μου ταξίδι στη Σρι Λάνκα. Δεν ήταν ένα ταξίδι-απωθημένο και είχα αφήσει την Ινδία ως τέλος, αλλά πήγαμε πέρσι στην Ταϊλάνδη και είπαμε να πάμε και εκεί. Τα παιδιά σε αυτά τα ταξίδια αποκτούν ανεξαρτησία, άσχετα με το ότι ήταν μαζί μου. Τους βάζω να ψάχνουν διάφορα πράγματα για το ταξίδι, τους έβαζα να παίρνουν πρωτοβουλίες. Έχουν δει χώρες με μεγάλη φτώχεια, όπως στην Ταϊλάνδη αλλά και φέτος. Αυτό ούτως ή άλλως το συζητάμε και εδώ πέρα. Έτσι, αρχίζουν και εκτιμάνε αυτό που έχουν, γιατί όταν έχεις τα πάντα…», είπε.

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα οικονομικά του και στη φιλοσοφία του για τη δουλειά και τη ζωή, ενώ εξήγησε τι τον ενδιαφέρει πλέον, σε μία δουλειά που μπορεί να επιλέξει. «Δεν είμαι καθόλου οικονόμος. Από τότε που χώρισα κάτι προσπαθώ να μαζέψω για τα παιδιά μου. Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου και έχω κάνει πολλές δουλειές. Δε φοβάμαι μήπως δεν βγάλω λεφτά και δε θα φοβηθώ να κάνω και κάτι άλλο, αν και αγαπώ πολύ τη δουλειά μου και την κάνω με πολύ πάθος. Κάθε χρόνο κάνεις κάτι, το οποίο μπορεί να πάει καλά και να μην πάει πολύ καλά. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ αυτό όσο το να βρίσκομαι με ανθρώπους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που να εκτιμώ και να περνάμε καλά. Να μην πηγαίνω στη δουλειά με μούτρα και να σκέφτομαι ποιον θα συναντήσω. Και οι επιλογές μου γίνονται έτσι και γι’ αυτό νομίζω πως ό,τι κάνω περνάει στο κοινό και το κοινό έχει άποψη για εμένα ότι προσέχω τις δουλειές που κάνω», δήλωσε κλείνοντας.