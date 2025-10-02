Γιάννης Πουλόπουλος: Το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στα βόρεια προάστια πουλήθηκε στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες.

Όπως ανέφερε η κόρη του σπουδαίου ερμηνευτή, Άντα στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 προχώρησε σε αυτή την κίνηση, καθώς «ήταν επιθυμία του πατέρα της».

«Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε και να το ανακαινίσουμε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος και όποτε εγώ συνεχίζω… Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο και εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Δηλαδή η πώληση είχε βγει και λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας, ότι «δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό», ανέφερε η Άντα Πουλοπούλου.

«Είναι βάρος. Μας έχει προκαλέσει, μας προκάλεσε στο παρελθόν πολλά προβλήματα. Πουλιέται διότι καταστράφηκε. Για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή, για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος πουλάει ότι έχει ανάγκη και ότι ξεπουλιέται. Δηλαδή προς Θεού, γιατί γράφτηκαν κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος…» συμπλήρωσε.

«Ήταν άλλη η δουλειά του. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου!» κατέληξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.