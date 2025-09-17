Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak – Η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν φαίνεται πως γυρίζουν σελίδα, αφήνοντας πίσω την ένταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες του EuroBasket 2025.

Παρά την κόντρα που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, οι δύο παίκτες έδειξαν διάθεση συμφιλίωσης, προχωρώντας μάλιστα σε κοινή δημοσίευση (collab) στο Instagram.

Αφορμή στάθηκε το ενωτικό μήνυμα που ανάρτησε πρώτος ο Greek Freak, με τον Τούρκο σέντερ να ανταποκρίνεται λίγο αργότερα μέσα από story.

Σε αυτό ξεκαθάρισε ότι τρέφει σεβασμό για τον ελληνικό λαό και χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος» τις αναρτήσεις που έκανε αμέσως μετά τον ημιτελικό. Το μήνυμά του συνόδευσε με φωτογραφία από κοινή τους στιγμή στο παρκέ, δίνοντας το στίγμα ότι η αντιπαράθεση ανήκει πια στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στο δικό story, του ο Αλπερέν Σεγκούν αναφέρει:

«Η ανάρτησή μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή».

