Για το πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου

Στη «Μότορ Λούμπλιν Αρίνα» στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς φιλοξενείται από τη Ντινάμο Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δυο συλλόγους για τον Β’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League.



Η Ντινάμο τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier Liga με 57 βαθμούς (17-6-7 με 66-36 τέρματα), 15 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κατέκτησε, όμως, το Κύπελλο, κερδίζοντας με 3-1 στον τελικό την Τσερνίγκιβ, για 14η φορά στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Στον Α’ Γύρο δυσκολεύτηκε αλλά μέσω της διαδικασίας των πέναλτι κι έπειτα από δυο «λευκές» ισοπαλίες, απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, για να βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ.

Στο ρόστερ της ομάδας του Ιγκόρ Κόστιουκ δεσπόζει το όνομα του, 36χρονου πλέον, Αντρέι Γιαρμολένκο που, κυρίως, χρησιμοποιείται πια ως αλλαγή. Ο Μίκολα Σαπαρένκο και ο, επανακάμψας μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, είναι οι πλέον έμπειροι διεθνείς σε μια ομάδα που έχει σχεδόν ολόκληρη την U21 της Ουκρανίας. Φυσικά, υπάρχουν κι άλλες σταθερές όπως ο επιτελικός χαφ Βιτάλι Μπουγιάλσκι (236 συμμετοχές/67 γκολ), ο αριστερός εξτρέμ Βλάντισλαβ Καμπάεφ (220/17), ο μέσος Ολεκσάντρ Πιχαλιόνοκ (157/24) και οι πλάγιοι μπακ Βλάντισλαβ Ντούμπιντσακ (150/1), Ολεκσάντρ Τίμτσικ (144/6). Πιο ακριβοί, πάντως, βάσει του transfermarkt, ο 20χρονος επιθετικός Ματβέι Πονομαρένκο – που έχει συνδεθεί με τη Γαλατάσαραϊ – ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός Τάρας Μιχάβκο και ο 24χρονος αμυντικός μέσος Βολοντίμιρ Μπράζκο.



Σε φάση ολικής αναδόμησης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την περυσινή, αποτυχημένη σεζόν που σηματοδότησε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Οι «ασπρόμαυροι» μετά από μια πενταετία χώρισαν τους δρόμους τους με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον 40χρονο Ιταλό, αλλά ισπανοαναθρεμμένο προπονητικά, Αλέσιο Λίσι να αναλαμβάνει τα ηνία, έχοντας από πάνω του τους Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια. Η προετοιμασία στην Ολλανδία κύλησε με… ανάμεικτα συναισθήματα καθώς προέκυψαν οι σοβαροί τραυματισμοί των Φεντόρ Τσάλοφ και Γιάννη Σαρρή.

Μαζί με τον Λουτσέσκου αποχώρησαν και κάποιες από τις «σταθερές» της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια ενώ προστέθηκαν νέοι παίκτες, αρκετά έμπειροι. Ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο άφησε για πρώτη φορά τη χώρα των Βάσκων και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο 29χρονος διεθνής στόπερ Παντελής Χατζηδιάκος επαναπατρίστηκε μετά από 15 χρόνια, ο 31χρονος αμυντικός μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία αποχαιρέτησε τη Βαλένθια κι ο Τάχα Άλι από… αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Μάλμε έγινε παίκτης του. Φυσικά, παίκτες όπως οι Χρήστος Ζαφείρης, Γιάννης Κωνσταντέλιας κι Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνιστούν τα βαρόμετρα των «ασπρόμαυρων».

Ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα σε Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι (Σουηδία) – Άντερλεχτ (Βέλγιο). Ο ηττημένος του ζευγαριού, θα “υποβιβαστεί” στον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Conference League όπου θα βρει μπροστά του τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).



Διαιτητής: Σάντι Πούτρος (Δανία)



Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νεσερέτ, Κεντζιόρα, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο, Πιχαλιόνοκ, Σαπαρένκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Ρεντούσκο.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.