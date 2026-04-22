Η… μοίρα, αλλά και η ικανότητα, έφεραν αντίπαλους ξανά και φέτος -όπως και πέρυσι- τον ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Αυτή τη φορά, ο ΠΑΟΚ εύχεται «η τύχη να του χαμογελάσει» και να κατακτήσει τον τίτλο, αντίθετα με πέρυσι, όταν στη «χρυσή βίβλο» των νικητών της διοργάνωσης γράφτηκε το όνομα των Βάσκων.

Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί τον 3ο ευρωπαϊκό τίτλο της Ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Σαπόρτα (1991) και το Κύπελλο Κόρατς (1994). H Μπιλμπάο άνοιξε πέρυσι (2024-25)… λογαριασμό στα ευρωπαϊκά τρόπαια και διεκδικεί το δεύτερο στην Ιστορία της.

Ο πρώτος τελικός αυτή τη φορά είναι στην έδρα του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα την Τετάρτη (22/4), στις 19:15, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 29 Απριλίου στην “Bilbao Arena”, στις 21:00.

Πέρυσι, τη σεζόν 2024-25, η Μπιλμπάο είχε επικρατήσει εντός έδρας στον πρώτο τελικό με 72-65, με τον ΠΑΟΚ να νικά με 84-82 στην Πυλαία στον δεύτερο, αλλά να μην καλύπτει τη διαφορά των επτά πόντων με την οποία είχε ηττηθεί στο Game 1.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παραταχθεί πλήρης στην “PAOK Sports Arena” το απόγευμα της Τετάρτης (22/4), έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό του. Μόνο ο Νίκος Χουγκάζ δεν είναι «ετοιμοπόλεμος», κάτι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό καθώς έχει υποβληθεί σε εγχείρηση.

Το ζητούμενο για τους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου είναι η νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύερη διαφορά, ώστε να ταξιδέψουν έχοντας «μαξιλαράκι ασφαλείας» στην καταληκτική αναμέτρηση στην Ισπανία, σε μία εβδομάδα.

Κι αν πέρυσι, η Μπιλμπάο είχε κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στο «Παλατάκι», φέτος ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει… γλυκιά εκδίκηση και να χαρίσει το «ευρωπαϊκό» στο φίλαθλο κοινό του, μέσα στην έδρα της Μπιλμπάο.

O ΠΑΟΚ τερμάτισε στην πρώτη θέση του 6ου ομίλου στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 5-1. Πρώτη στον 5ο όμιλο με ρεκόρ 5-1 τερμάτισε και η Μπιλμπάο στη regular season. Στον επόμενο γύρο, η Μπιλμπάο και ο ΠΑΟΚ βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο, τον 13ο, με τους Βάσκους να τερματίζουν πρώτοι (6-0) και τους Θεσσαλονικείς δεύτεροι με 4-2. Στα προημιτελικά, ο ΠΑΟΚ απέκλεισε το Περιστέρι (101-77 και 80-88), ενώ στα ημιτελικά έθεσε εκτός τη Μούρθια (79-73 και 85-89). Η Μπιλμπάο στα προημιτελικά έθεσε εκτός την Αλιάγκα Πετκίμσπορ (69-77 και 60-85) και στα ημιτελικά τη Σομπατέλι (81-98 και 88-95).