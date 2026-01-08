Περίπου 50 πρόβατα έκαναν «επιδρομή» σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας τις προηγούμενες ημέρες, με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά» και να λύνονται στα γέλια με το μοναδικό θέαμα.

Τα πρόβατα μπούκαραν στο εκπτωτικό σούπερ μάρκετ στη Βαυβαρία της Γερμανίας και παρέμειναν εκεί για 20 λεπτά. Αν και οι υπάλληλοι και οι πελάτες έκαναν θόρυβο για να τα διώξουν, εκείνα στριμώχνονταν στους διαδρόμους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.

To βίντεο έγινε viral μέσα σε μια στιγμή και όχι άδικα.

Πάνω στα αμέτρητα βελάσματα, από τον πανικό τους έσπασαν μπουκάλια, πέταξαν προϊόντα από τα ράφια, «έκλεψαν» πλαστικές σακούλες νομίζοντας πως περιέχει την ζωοτροφή τους και σαν «δωράκι» τους άφησαν κοπριές.

Τα πρόβατα φαίνεται να χωρίστηκαν από ένα μεγαλύτερο κοπάδι 500 ζώων, όπως λέει η Daily Mail.