Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο, αναφέρει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Γιατί μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Τους λόγους για τους οποίους μεταφέρθηκε από το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο στον «Ευαγγελισμό», η Λένα Σαμαρά που κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, ενώ είχε κρίσεις επιληψίας, εξηγεί σε ανάρτηση που έκανε στο «Χ» το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο υπουργός, η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια, αν και ο καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και διευθυντής κλινικής στον «Λαϊκό» Νοσοκομείο Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται.

Ο υπουργός Υγείας εξηγεί επίσης, ότι η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο, το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά.

«Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού” καθώς το “Σισμανόγλειο” δεν έχει Νευρολογική κλινική», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διευκρινίζεται ότι το «Σισμανόγλειο», διαθέτει νευρολογικό ιατρείο και όχι οργανωμένη νευρολογική κλινική.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».