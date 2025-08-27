Συνεχίζονται τα ρεπορτάζ στην Ιταλία, που εμπλέκουν το όνομα του Παναθηναϊκού με εκείνο του Μεντί Ταρέμι και το ενδιαφέρον που φέρονται να έχουν δείξει οι «πράσινοι» για την απόκτηση του Ιρανού σέντερ φορ από την Ίντερ.

Μάλιστα, αυτή την φορά, σημερινό (27/08) δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», όχι μόνο καταγράφει την πρόθεση του Παναθηναϊκού να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη με τον Ταρεμί, αλλά και στο πως μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων.

«Κάπως έτσι, όλα καταλήγουν να εξαρτώνται από τον Ταρεμί και πάλι. Αν αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκό, ο Ιρανός θα έκανε χαρούμενες τέσσερις ομάδες με μία κίνηση: πρώτα από όλα την Ίντερ, η οποία θα απαλλαγεί επιτέλους από ένα «βαρύ» συμβόλαιο. Μετά τον Παναθηναϊκό, που θα έβρισκε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη, τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία πλέον θα υποδεχόταν τον Έλληνα επιθετικό με… ανοιχτές αγκάλες και τέλος τη Μίλαν, που θα έπαιρνε το «πράσινο φως» από τους Πορτογάλους για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χάρντερ», καταλήγει το… επίμαχο ρεπορτάζ.