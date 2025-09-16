Στα όριά τους είναι όσοι βρίσκονται στη Γαύδο καθώς τα προηγούμενα 24ωρα καταγράφηκε νέο κύμα αφίξεων παράνομων μεταναστών με βάρκες από τη Λιβύη.

Ενδεικτικές της κατάστασης οι εικόνες που καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο στην παραλία Σαρακήνικο, στη βόρεια πλευρά της Γαύδου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, λουόμενοι που ήταν στην παραλία μπήκαν στο νερό και με τα χέρια τους απώθησαν προς τα ανοιχτά τη γεμάτη με παράνομους μετανάστες βάρκα που επιχείρησε να προσεγγίσει την ξηρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανοιχτά του Σαρακήνικου βρισκόταν σκάφος της Frontex που παρέλαβε τους παράνομους μετανάστες και τους μετέφερε στο λιμάνι.

Την ίδια ώρα στη νότια πλευρά της Γαύδου το protothema.gr κατέγραψε το «αποτύπωμα» της άφιξης των παράνομων μεταναστών στο νησί.

Οι εικόνες που ακολουθούν είναι από την παραλία Τρυπητή, η οποία έχει γεμίσει από βάρκες που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα διακίνησης παράνομων μεταναστών για να μεταφέρουν στην Γαύδο δεκάδες άτομα.

Παραλία Τρυπητή στη Γαύδο

Πλεύρης: Τις επόμενες δύο ημέρες θα αποσυμφορηθεί η Κρήτη

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, από χθες, Δευτέρα, «ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι» με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, οι νεοεισερχόμενοι παράνομοι μετανάστες τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα: «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι».

Όσον αφορά, δε, το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν περίπου 850 αφίξεις παράνομων μεταναστών, ο κ. Πλεύρης είπε πως εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε, επίσης, ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».