Γαλλία: Υπό μερικό έλεγχο τα μέτωπα των πυρκαγιών – Νέα απειλή οι υψηλές θερμοκρασίες από αύριο

Η τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται εδώ και μέρες προ των πυλών του Μπορντό έχει πλέον «λιγότερες ενεργές εστίες», «έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο.

«Εχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό», δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες».

Στην συγκυρία αυτή πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση διυπουργικού συμβουλίου για την διαχείριση της κρίσης υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις πυρκαγιές, ενώ θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις με θέμα τους πληγέντες από τις πυρκαγιές τομείς της οικονομίας.

Στο μεταξύ, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προειδοποιεί για «νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών» από αύριο. Οι ανώτατες θα φθάνουν τους 40 ° C και οι άνεμοι θα είναι λιγότερο ισχυροί και ξηρότεροι.

«Ολες οι προϋποθέσεις συγκλίνουν για την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς», δήλωσε στο AFP ο Φιλίπ ντε Γκονβίλ, δήμαρχος της κωμόπολης Λεζ-Καπ Φερά, η οποία επλήγη από την αρχή της πυρκαγιάς προειδοποιώντας ότι περιμένει ότι η ανάπαυλα είναι προσωρινή.

Συνολικά, οι πυρκαγιές στην Γαλλία έχουν σαρώσει 1.150.000 στρέμματα γης από την αρχή του έτους, μία κατάσταση «εξαιρετικού χαρακτήρα», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Η πυρκαγιά στην κοιλάδα της Αρκασόν στην Ζιρόντ οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους σε μία πρωτοφανούς κλίμακας επιχείρηση, καθώς και στην εκκένωση 13.000 επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ που ανακοίνωσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αναλάβουν τις δαπάνες επανεγκατάστασης των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν λόγω των πυρκαγιών στην Ζιρόντ, στη Λαντ και στο Βαρ.

Κύμα αλληλεγγύης

Συνολικά, 240 κατοικίες κάηκαν στην περιοχή της Ζιρόντ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ογδόντα τέσσερις πυροσβέστες τραυματίσθηκαν κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δέκα από αυτούς χρειάσθηκαν διακομιδή.

Ενα κύμα αλληλεγγύης επέτρεψε την αποδέσμευση των εθελοντών πυροσβεστών από τις επιχειρήσεις, ενώ εθελοντές αγρότες και άλλοι ιδιώτες εθελοντές πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν επί τόπου.

Φάλαγγες από τρακτέρ , αγροτικά και επαγγελματικά οχήματα κάνουν σήμερα δρομολόγια στους δρόμους της Ζιρόντ μεταφέροντας νερό ή προσφέροντας άλλη βοήθεια.

Λίγο νοτιότερα, στο διαμέρισμα της Λαντ, η πυρκαγιά στη Μπισκαρός έχει τεθεί από χθες υπό σχετικό, αλλά όχι πλήρη, έλεγχο, αφού κατέκαψε 36.000 στρέμματα γης και 198 κτίρια. Περίπου 8.000 από τους 30.000 ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι νομαρχιακές υπηρεσίες ανακοίνωσαν το πρωί ότι η νύχτα ήταν «σχετικά ήρεμη», ενώ έπεσε και «λίγη βροχή».

Στο διαμέρισμα του Βαρ όπου έχουν απομακρυνθεί προληπτικά 2.000 άνθρωποι, η πυρκαγιά βρίσκεται «υπό έλεγχο», παρά τις αναζωπυρώσεις που ενισχύθηκαν από τον δυνατό μαΐστρο, αφού έκαψε 45.000 στρέμματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αλλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στην Κορσική και στις Ανω Αλπεις.