«Γαλάζια Σημαία»: Αυτές οι 9 παραλίες τη χάνουν φέτος – Δείτε ποιες είναι

Εννέα ελληνικές παραλίες που είχαν βραβευτεί με τη «Γαλάζια Σημαία» για το 2026 χάνουν τελικά τη διάκριση, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν πλέον τις αυστηρές προδιαγραφές του διεθνούς προγράμματος ή δεν οργανώθηκαν επαρκώς για τη φετινή θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, οι βραβεύσεις αποσύρθηκαν έπειτα από ελέγχους που αποκάλυψαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικούς τομείς, με στόχο να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία του θεσμού.

Οι 9 παραλίες που χάνουν τη «Γαλάζια Σημαία»

Πάρος

Ακτή Λιβάδια

Ακτή Λογαράς

Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή

Ακτή Πούντα

Χίος

Ακτή Αγίου Ισιδώρου

Ακτή Αγίας Παρασκευής

Ακτή Γιόσωνα

Ακτή Δασκαλόπετρας

Ακτή Κονταρίου

Γιατί αποσύρθηκε η βράβευση

Οι επιθεωρήσεις ανέδειξαν προβλήματα που αφορούσαν:

την παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,

την ασφάλεια των λουομένων,

την καθαριότητα των ακτών,

την ορθή ενημέρωση και σήμανση των επισκεπτών.

Με βάση τα ευρήματα, η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων και η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισαν την ανάκληση των συγκεκριμένων βραβεύσεων.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι στις βραβευμένες ακτές όλης της χώρας συνεχίζονται, τις περισσότερες φορές χωρίς προειδοποίηση. Εφόσον εντοπιστούν αντίστοιχες ελλείψεις και σε άλλες παραλίες, αναμένεται να ακολουθήσουν νέες αποσύρσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν με επόμενα δελτία Τύπου.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης διευκρινίζει, πάντως, ότι η αφαίρεση της «Γαλάζιας Σημαίας» αφορά αποκλειστικά ζητήματα οργάνωσης και τήρησης των προδιαγραφών του προγράμματος και δεν σχετίζεται με την ποιότητα των υδάτων, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετική σύμφωνα με τα κριτήρια του θεσμού.