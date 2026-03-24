Fuel Pass: Πόσοι θα το πάρουν, με ποια διαδικασία και ποια κριτήρια – Τα άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Πακέτο τεσσάρων μέτρων ύψους 300 εκατ. ευρώ, με κορμό το Fuel Pass, επιστρατεύει το οικονομικό επιτελείο για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της αύξησης των καυσίμων στην οικονομία.

«Σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει. Και πρέπει να παρεμβαίνει και σωστά. Με στοχευμένα μέτρα που στηρίζουν αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, που προστατεύουν την παραγωγή, που συγκρατούν τις τιμές και κρατούν την οικονομία σταθερή», τόνισε χθες κατά την παρουσίαση των μέτρων ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για να προσθέσει: «Αυτό ακριβώς κάνει το πακέτο το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και που εμείς ως οικονομικό επιτελείο παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίζεις την κοινωνία όσο διαρκεί η κρίση».

Πετρέλαιο

Το πρώτο μέτρο αφορά την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 16 λεπτά το λίτρο στην αντλία με το όφελος να φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ. Με το μέτρο επιχειρείται η αύξηση του κόστους των μεταφορών. το οποίο θα ενσωματωνόταν τις τελικές τιμές για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, επεσήμανε ότι η επιδότηση των 20 λεπτών στο λίτρο είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν οι δικαιούχοι αν μειωνόταν ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης.

Θύμισε αρχικά ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο diesel στην Ελλάδα είναι 41 λεπτά. Είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο diesel ειδικά -47 λεπτά είναι ο μέσος ΕΦΚ στην Ευρώπη στο diesel, εμείς έχουμε 41 λεπτά- και δεν επιτρέπεται να μετρηθεί κάτω από τα 33 λεπτά. Αν μειωνόταν ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, η μέγιστη μείωση θα ήταν 8 λεπτά. «Εδώ δίνουμε 16 λεπτά και μετά τον υπολογισμό του ΦΠΑ φτάνει τα 20 λεπτά μείωση της τιμής στην αντλία», τόνισε ο κ. Πετραλιάς. Σημείωσε επίσης ότι το διαμεσολαβητικό κόστος είναι ακριβώς το ίδιο με το να γινόταν μείωση του ΕΦΚ, απλά αυτός ο τρόπος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση και είναι και πολύ πιο ευέλικτος απέναντι στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Επίσης θύμισε ότι όπως και το 2022 «όταν γίνεται η έκπτωση από τα διυλιστήρια και τις εταιρίες εμπορίας, κατά μέσο όρο περνάει στα πρατήρια μέσα σε 4-5 μέρες, καθώς προμηθεύονται τα πρατήρια σε χαμηλότερες τιμές».

Fuel Pass

Το δεύτερο μέτρο είναι το γνωστό από το 2022 Fuel Pass, με επιδότηση της τιμής της βενζίνης μεσοσταθμικά 36 λεπτά το λίτρο με μέση μηνιαία κατανάλωση τα 70 λίτρα καυσίμου για διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων. Η σχετική πλατφόρμα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών, Θάνο Πετραλιά, αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε η επιδότηση να εισπραχθεί μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα. Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, ενώ για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Προϋποθέσεις

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι ίδια με αυτά που ισχύουν στο «Σπίτι μου ΙΙ» Συγκεκριμένα, θα ξεκινούν από εισόδημα 25.000 για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 35.000 ευρώ για παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κριτήριο θα φτάνει τις 39.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το δεύτερο και μετά

Δικαιούχοι του μέτρου θα είναι 2.866.582 ιδιοκτήτες Ι.Χ. (το 76,8% του συνόλου) και 231.394 ιδιοκτήτες των μοτοσικλετών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 93% του συνόλου των μοτοσικλετών που κυκλοφορούν στη χώρα. Συνολικά θα ενισχυθούν 3.097.976 ιδιοκτήτων Ι.Χ. και μοτοσικλετών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 77,8% του συνόλου.

Μεγάλοι κερδισμένοι από τα δύο πρώτα μέτρα θα είναι οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. με καύσιμο το πετρέλαιο κίνησης, αφού θα έχουν και το κέρδος των 20 λεπτών το λίτρο στην αντλία, αλλά και την επιδότηση των καυσίμων . Ωστόσο, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από την αρχή της κρίσης.

Αγρότες

Το τρίτο μέτρο θα είναι η επιδότηση κατά 15% του κάθε παραστατικού αγοράς λιπασμάτων, ώστε να μην έχουμε μεγάλη αύξηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Καμία αύξηση σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το 4ο μέτρο στοχεύει στο να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι εταιρίες της ακτοπλοΐας θα έχουν αποζημίωση με βάση τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που έχουν στα τιμολόγιά τους. Οι ακτοπλοϊκές εταιρίες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εξτρα φόροι 100 εκατ. € στα τυχερά παιχνίδια

Τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ που φτάνει το πακέτο μέτρων επιμερίζεται σε 106 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, 130 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass, 15 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του κόστους των λιπασμάτων και 56 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιριών.

Από τα χρήματα το μεγαλύτερο μέρος θα προέλθει από την αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Περίπου 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών μέσω πλατφόρμας.

Νέοι συντελεστές

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα φορολόγησης κέρδη έως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα. Για κέρδη από 100 ευρώ έως και 500 ευρώ η φορολογία αυξάνεται από 15% σε 20% και για κέρδη μεγαλύτερα των 500 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης αυξάνεται από το 20% στο 30%.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομία έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα απορροφήσουν τους πρώτους κραδασμούς της διεθνούς κρίσης και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ταυτόχρονα να αναζητούμε και πόρους που θα διατηρήσουν τη δημοσιονομική ισορροπία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

«Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ένας τέτοιος τομέας είναι τα κέρδη από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, τύπου καζίνο. Προχωρούμε λοιπόν σε τροποποίηση της φορολόγησης των συγκεκριμένων κερδών», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.