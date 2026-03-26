Fuel Pass: Πώς κάνετε αίτηση, ποιοι το δικαιούνται, πότε πληρώνονται τα ποσά

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το Fuel Pass, με στόχο η επιδότηση για την αγορά καυσίμων να καταβληθεί πριν από το Πάσχα.

Η ενίσχυση, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, θα δοθεί και μέσω ψηφιακής κάρτας στο κινητό τηλέφωνο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Θα καταβληθεί εφάπαξ και αφορά κάλυψη για περίοδο δύο μηνών.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

Για μονογονεϊκές οικογένειες:

Έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Τα συγκεκριμένα όρια θεωρούνται διευρυμένα, με στόχο την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων.

Πώς θα πάρουν τα χρήματα

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για την καταβολή της επιδότησης:

Ψηφιακή κάρτα

Εκδίδεται στο κινητό τηλέφωνο

Χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μεταφοράς και ταξί

Προσφέρει μεγαλύτερο ποσό επιδότησης

Κατάθεση σε IBAN

Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό

Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση

Το ποσό είναι μειωμένο

Η διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών ανέρχεται σε 10 ευρώ υπέρ της ψηφιακής κάρτας.

Ποσό επιδότησης

Για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα:

50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα

40 ευρώ με IBAN

Για τα νησιά:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα

50 ευρώ με IBAN

Για τις μοτοσικλέτες:

30 ευρώ (25 ευρώ με IBAN) στην ηπειρωτική χώρα

35 ευρώ (30 ευρώ με IBAN) στα νησιά

Πώς κάνετε αίτηση στο gov.gr

Η διαδικασία υποβολής αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

Εισέλθουν στην πλατφόρμα του gov.gr

Δηλώσουν το όχημα για το οποίο αιτούνται επιδότηση

Επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία

Επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής (ψηφιακή κάρτα ή IBAN)

Σημειώνεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, ενώ κάθε όχημα αντιστοιχεί σε έναν δικαιούχο.

Βασικές προϋποθέσεις είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας.