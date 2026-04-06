Fuel Pass 2026: Η ώρα της αίτησης – Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τα κριτήρια και τα ποσά

Εφάπαξ ποσά οικονομικών ενισχύσεων από 25 έως 60 ευρώ θα λάβουν εντός των προσεχών ημερών πάνω από 3.000.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς από τη Μεγάλη Εβδομάδα θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της χορήγησης του Fuel Pass.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00.

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων λήψης της ενίσχυσης θα τεθεί σε λειτουργία στην ψηφιακή πύλη gov.gr τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα κλείσει στις 30 Απριλίου. Η οικονομική ενίσχυση αφορά στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και θα πιστώνεται είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό.

Oι δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα ποσά της ενίσχυσης εντός 2 ημερών από την ημέρα που θα υποβάλουν τις αιτήσεις. Συνεπώς, αν όλα εξελιχθούν ομαλά από τεχνικής πλευράς και εφαρμοστούν κατά γράμμα όσα προβλέπει η ΚΥΑ, όσοι πολίτες πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και υποβάλουν αιτήσεις από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εφαρμογής, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου θα λάβουν τα χρήματα έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ενώ όσοι υποβάλουν τις αιτήσεις τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου θα λάβουν τα ποσά τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου. Οσοι υποβάλουν αιτήσεις την τελευταία ημέρα λειτουργίας της εφαρμογής, στις 30 Απριλίου, θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται το αργότερο έως τις 2 Μαΐου.

Fuel Pass: Τα 6 πράγματα που πρέπει να ξέρετε

Eιδικότερα, βάσει των όσων προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση (υπ’ αριθμόν 52795 ΕΞ 31-03-2026), η οποία δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου του Fuel Pass, τα 3.000.000 και πλέον δυνητικοί δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Δικαιούχος είσπραξης της ενίσχυσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος και έχει δηλωθέν ή τεκμαρτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 ευρώ εάν είναι άγαμος ή μέχρι 35.000 ευρώ αν είναι έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Το όριο εισοδήματος των 35.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

2 Η οικονομική ενίσχυση, η οποία καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

α) 60 ευρώ, με προϋπόθεση τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για δικαιούχους που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, και έχουν κύρια κατοικία στην Κρήτη και σε όλες τις άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Για δικαιούχους των παραπάνω περιπτώσεων που θα ζητήσουν την κατάθεση του ποσού της ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

β) 50 ευρώ, με προϋπόθεση τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για δικαιούχους που είναι ιδιοκτήτες οχημάτων, πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, και έχουν κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 40 ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης αυτής που θα επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) 35 ευρώ, με προϋπόθεση τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 30 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) 30 ευρώ, με προϋπόθεση τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 25 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

3 Οι αιτήσεις για την είσπραξη της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vouchers.gov.gr. Η είσοδος του κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου στην ειδική εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet.

4 Η εφαρμογή στην οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει να λειτουργεί στις 6 Απριλίου και θα πάψει να λειτουργεί στις 30 Απριλίου.

5 Ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει ή/και επικαιροποιήσει στην εφαρμογή τα στοιχεία επικοινωνίας του για τους σκοπούς της αίτησης και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, καθώς επίσης και τον αριθμό ΙΒΑΝ του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Θα πρέπει επίσης να επιλέξει τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα –με μεγαλύτερη επιδότηση– είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο κάθε ενδιαφερόμενός μπορεί να εξυπηρετηθεί και μέσω ΚΕΠ.

6 Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας και η πίστωση των χρημάτων σ’ αυτήν ή η απευθείας καταβολή των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου θα πραγματοποιείται εντός 2 ημερών από την υποβολή της κάθε αίτησης.