Φρίκη στη Μελβούρνη: Άγρια δολοφονία 39χρονης Ελληνοαυστραλής εγκύου – Αποκεφάλισαν τον σύντροφό της

Φρίκη στη Μελβούρνη: Σοκ έχει προκαλέσει στη Μελβούρνη οι άγριες δολοφονίες μιας 39χρονης Ελληνοαυστραλής εγκύου και του 50χρονου συντρόφου τους, τον οποίο ο δράστης αποκεφάλισε και στη συνέχεια τοποθέτησε το κεφάλι του πάνω σε ένα καρφί.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως μετά τη φρικιαστική διπλή δολοφονία είναι ανατριχιαστικές, ενώ η αστυνομία της πόλης απήγγειλε κατηγορίες σε έναν άστεγο άνδρα.

Η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου φέρεται να δολοφονήθηκε μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στο Mount Waverley, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, το βράδυ της Δευτέρας 12 Αυγούστου 2025, σε μια επίθεση που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν στοχευμένη.

Η Άμεση Δράση έλαβε μια κλήση στις 9:20μ.μ., όταν ένας γείτονας άκουσε φωνές από το σπίτι, προτού γίνει μια δεύτερη κλήση, με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να εισβάλουν στο σπίτι στις 9:55 μ.μ.

Μέσα στην οικία, οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν το ακρωτηριασμένο σώμα του Άντριου Γκαν δίπλα στο σώμα της Αθηνάς Γεωργοπούλου.

Ένας 34χρονος άστεγος άνδρας με δύο μεγαλόσωμα σκυλιά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο.

Ήταν πέντε μηνών έγκυος
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός στο ζευγάρι.

Η Αθηνά Γεωργοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν πέθανε, με τη θεία της Πάττυ Διλβερίδη, να λέει ότι η ανιψιά της ήταν πανευτυχής που θα γινόταν μητέρα.

«Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών και ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει», δήλωσε η ίδια στην Herald Sun.

Η μέλλουσα μητέρα εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών για εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλειών.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά προκειμένου να διαπιστώσει τη σχέση του κατηγορουμένου με τα θύματα και το κίνητρο.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν τη φρικιαστική υπόθεση δήλωσαν ότι δεν αναζητούν κανέναν άλλο και επιβεβαίωσαν ότι ένα όπλο χρησιμοποιήθηκε για τις δολοφονίες.

Τα γκράφιτι-μυστήριο
Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν γκράφιτι που είναι γραμμένα έξω από το σπίτι -συμπεριλαμβανομένων των φράσεων «UR Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma»- συνδέονται με τη φρίκη που επικρατεί στο εσωτερικό.

Τα μηνύματα ήταν γραμμένα με φωτεινό κιτρινοπράσινο και μαύρο χρώμα στον φράχτη και τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας της Βικτώριας επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές ερευνούν τα γκράφιτι.

«Η αστυνομία γνωρίζει για γκράφιτι στην ιδιοκτησία, όπου εντοπίστηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων», δήλωσε ο ίδιος.

«Οι ντετέκτιβ της Ομάδας Ανθρωποκτονιών θα εργαστούν για να διαπιστώσουν εάν το γκράφιτι σχετίζεται με την έρευνα για τη δολοφονία».

